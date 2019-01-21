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Япония возобновила закупки иранской нефти 

Прайм + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Япония возобновила импорт нефти из Ирана, который был прекращен из-за санкций США против иранского энергетического сектора, сообщает агентство IRNA со ссылкой на главу центробанка Ирана Абдолнасера Хеммати (Abdolnaser Hemmati).
"Вслед за Китаем, Южной Кореей, Индией и Турцией Япония возобновила импорт иранской нефти", — приводит агентство слова Хеммати.
В декабре агентство Блумберг сообщало со ссылкой на данные министерства финансов Японии, что импорт иранской нефти в Японию в ноябре упал до нуля впервые с апреля 2016 года. При этом в октябре импорт нефти из Ирана в Японию составил 544 тысячи килолитров, а в ноябре 2017 года — 1,11 миллиона килолитров.
Президент США Дональд Трамп объявил в мае прошлого года, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана.
Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.
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Комментарии
Экономика , Дональд Трамп , Центральный банк России , Bloomberg , ИА IRNA
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