Власти отказались прощать россиянам долги по ЖКХ

Российское министерство строительства не поддержало инициативу депутата Госдумы Алексея Куринного о списании со всех россиян невозвратных долгов за жилищно-коммунальные услуги. Об этом заявил глава ведомства Владимир Якушев, передает РИА Новости.
Руководитель Минстроя отметил, что речь идет о большой сумме. По его мнению, ликвидировать долг неправильно с точки зрения дисциплины.
«Нужно понимать источник, — указал Якушев. — За счет кого списываем? Дискуссию можно разводить после того, как появится ответ на этот вопрос».
Министр добавил, что применять практику списания долгов нежелательно по соображениям социальной справедливости: по его словам, граждане не платят за услуги по разным причинам, причем те, кто в действительности не в состоянии платить, могут получать субсидии.
Освободить россиян от долгов за коммунальные услуги член КПРФ Алексей Куринный предложил 19 января, после того, как районный суд Грозного обязал «Газпром» списать общую задолженность — около девяти миллиардов рублей — населения Чеченской Республики за газ.
Ряд регионов тут же попросили списать и их задолженность за газ по примеру Чечни. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 января заявил, что вопрос об освобождении от долгов чрезвычайно сложный и должен решаться с учетом интересов как поставщиков услуг, так и простых граждан.