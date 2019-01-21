В России нашли новую замену доллару

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.42
$
66.63
75.51
75.72
Прогноз
28.01 – 04.02
$
66.10
75.00
Индексы и котировки Brent
62.89
+0.42 Золото
1277.13
–0.03 РТС
1176.34
+0.05
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.1360
–0.0080
08.01
1.1441
17.01
07.01

В России нашли еще одну замену доллару 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Российское золото может стать заменой американскому доллару для инвестирования. Об этом сообщил председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев, чьи слова приводит ТАСС.
Афанасьев отметил, что за последние полтора года существенно увеличилось количество новых счетов, открытых физическими лицами. Кроме того, у инвесторов повышается уровень финансовой грамотности, и в целом они ведут себя рациональнее.
«Известно, что существует целый ряд сверхконсервативных инвесторов, которые приобретали доллары и хранили их под подушкой, полагая, что это очень надежно. Я лично так не считаю, но такие люди есть», — отметил председатель Мосбиржи.
Он выразил точку зрения, что НДС мешает развитию золота. В странах, которые отказались от налога (Сингапур, Китай, Германия, Швейцария), рынок мгновенно вырастал.
В течение 2018 года Центральный банк закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов. На 1 января 2019 года его запасы составляют 2112 тонны. Таким образом, ЦБ за прошедший год выкупил 80 процентов ожидаемого производства металла или 96 процентов всего добытого из недр.
Ранее на «Гайдаровском форуме» ректор РАНХиГС Владимир Мау заявил, что криптовалюта имеет все шансы стать частью глобальной валютной системы и заменить американский доллар. По его словам, для реализации потенциала криптовалютам необходимы новые технологии, чтобы усовершенствовать криптовалюту.
Последние новости
Евросоюз расширил антисирийские санкции Кремль прокомментировал возможность отдать Японии два острова В России возбудили первое дело по новой статье УК
Комментарии115
Экономика , Видео , Владимир Мау , Центральный банк России , РАНХиГС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллиардеры отбирают хлеб у бедных
Путин призвал Кудрина поддержать нацпроекты5
Одобрен вызвавший сомнения у Путина мегапроект461
Станет ли рубль «евразийским евро»4
Китай отбросило на 30 лет назад134
Видео
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
00:38
Депутаты предложили простить всем россиянам долги за ЖКХ
Экономика
01:10
«Росатом» разрушил атомную промышленность США
Экономика Статьи
02:33
Триллион уйдет на еще один мегапроект
Экономика Другое
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
12:37
Одобрен вызвавший сомнения у Путина мегапроект
Экономика
00:38
Китай отбросило на 30 лет назад
Экономика
05:33
Кудрин нашел способ вывести Россию в лидеры
Экономика Личный счет
04:27
Россияне спасают деньги от дедолларизации
Личный счет Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение