Эксперт прокомментировал рост числа миллиардеров в мире

Экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов в беседе с НСН прокомментировал рост числа миллиардеров в мире.

«По сути, с точки зрения вознаграждения за труд, доминируют две не равные по количеству группы. Рынку труда требуются либо достаточно много низкооплачиваемых работников с простыми навыками, либо, наоборот, работники сверхвысокой квалификации», — заявил он.

По его словам, спрос на добротный средний класс значительно сократился. В результате, пояснил эксперт, происходит расслоение.

Хестанов также выразил мнение, что на данный момент есть предпосылки для дальнейшего увеличения количества миллиардеров.

Ранее сообщалось, что в мире зафиксирован рекордный разрыв между богатыми и бедными слоями населения.