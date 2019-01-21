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Эксперт прокомментировал рост числа миллиардеров в мире 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов в беседе с НСН прокомментировал рост числа миллиардеров в мире.
«По сути, с точки зрения вознаграждения за труд, доминируют две не равные по количеству группы. Рынку труда требуются либо достаточно много низкооплачиваемых работников с простыми навыками, либо, наоборот, работники сверхвысокой квалификации», — заявил он.
По его словам, спрос на добротный средний класс значительно сократился. В результате, пояснил эксперт, происходит расслоение.
Хестанов также выразил мнение, что на данный момент есть предпосылки для дальнейшего увеличения количества миллиардеров.
Ранее сообщалось, что в мире зафиксирован рекордный разрыв между богатыми и бедными слоями населения.
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