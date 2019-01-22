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Россия снизила внешний долг до 10-летнего минимума 

Рамблер + ещё 10 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
К 1 января 2019 года внешний долг России снизился до 453,7 миллиарда долларов, упав за год на 12 процентов и достигнув почти 10-летнего минимума. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
К внешнему долгу относятся долги ЦБ, российских госорганов, частных банков, компаний и домохозяйств перед нерезидентами страны. Сокращение долга за 2018 год составило 64,4 миллиарда долларов. К началу 2019-го показатель совокупной внешней задолженности опустился до минимальной отметки с 1 апреля 2009 года.
В ЦБ отметили, что свои внешние обязательства сократили все институциональные секторы, но наибольший вклад в сокращение долга внесли «прочие секторы» (компании и домохозяйства), задолженность которых упала на 32,3 миллиарда долларов.
Примерно 56 миллиардов внешнего долга приходится на займы правительства и Центробанка, 398 миллиардов — это долги компаний, домохозяйств и банков.
Пик внешнего долга пришелся на середину 2014 года. Тогда этот показатель находился на уровне в 733 миллиарда долларов. После 2014-го внешний долг начал сокращаться.
РБК отмечает, что это происходит на фоне действия западных санкций, ограничивших кредитование российских предприятий. Так, доля иностранцев в объеме выпусков российских облигаций федерального займа к 1 декабря упала до 24,7 процента.
Комментарии1
Экономика , Недвижимость , Центральный банк России , РБК
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