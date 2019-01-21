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«Нафтогаз» назвал условие для снижения суммы иска к «Газпрому» 

RT на русском + ещё 1 51 минуту назад
Фото: Reuters
«Нафтогаз» готов снизить сумму иска к «Газпрому» по транзиту с $12 млрд до $2 млрд в случае подписания нового транзитного контракта — на период с 2020 года.
Об этом, как передаёт «Укринформ», заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
По его словам, если Россия будет продлевать контракт, а газотранспортная система будет использоваться для транзита российского газа после 2019 года, это будет означать, что не произойдет обесценивание украинской ГТС, и у Киева не будет оснований начислять ускоренную амортизацию.
«В таком случае наш иск будет не в $12 млрд, а только на $2 млрд Ибо $2 млрд— это всё равно та доля расходов, которые не покрываются сейчас по текущему тарифу. Даже без ускоренной амортизации ГТС», — сказал он.
На 21 января запланированы переговоры по газу в формате Россия — ЕС — Украина.
Украинскую делегацию возглавит министр иностранных дел Павел Климкин.
9 января в «Нафтогазе» заявили о готовности отозвать второй иск против «Газпрома», если российская сторона предоставит гарантии уплаты компенсации в новом транзитном контракте.
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Комментарии
Экономика , В мире , СНГ , Юрий Витренко , Павел Климкин , Нафтогаз , Газпром , ЕС
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