«Нафтогаз» назвал условие для снижения суммы иска к «Газпрому»

«Нафтогаз» готов снизить сумму иска к «Газпрому» по транзиту с $12 млрд до $2 млрд в случае подписания нового транзитного контракта — на период с 2020 года.

Об этом, как передаёт «Укринформ», заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко

По его словам, если Россия будет продлевать контракт, а газотранспортная система будет использоваться для транзита российского газа после 2019 года, это будет означать, что не произойдет обесценивание украинской ГТС, и у Киева не будет оснований начислять ускоренную амортизацию.

«В таком случае наш иск будет не в $12 млрд, а только на $2 млрд Ибо $2 млрд— это всё равно та доля расходов, которые не покрываются сейчас по текущему тарифу. Даже без ускоренной амортизации ГТС», — сказал он.

На 21 января запланированы переговоры по газу в формате Россия — ЕС — Украина.

Украинскую делегацию возглавит министр иностранных дел Павел Климкин

9 января в «Нафтогазе» заявили о готовности отозвать второй иск против «Газпрома», если российская сторона предоставит гарантии уплаты компенсации в новом транзитном контракте.