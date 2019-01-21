Европа испугалась остаться без российского газа

Европейские потребители опасаются повторения газового кризиса, когда из-за противоречий России и Украины они остались без поставок российского газа. Об этом в ходе трехсторонних переговоров в формате Россия-Украина-Евросоюз заявил заместитель председателя Еврокомиссии , еврокмиссар по вопросам энергетики Марош Шефчович , чьи слова передает ТАСС

«России и Евросоюзу необходим новый долгосрочный контракт по транзиту газа. Обе стороны хотят избежать кризиса по итогам 2019 года», — заявил европейский чиновник, отметив, что ЕС предлагает России и Украине обсудить реализацию трансевразийского проекта транзита газа.

Также Шефчович отметил, что переговоры между сторонами осложняют разные трактовки решений Стокгольмского арбитража. Тем не менее, Европа надеется, что разногласия не помешают и не создадут нового кризиса в 2019 году, добавил он.

Глава российской госкомпании «Газпром» Алексей Миллер не разделяет оптимизма Шефчовича. По его словам, в этом году риск срыва транзита российского газа по территории Украины значительно выше, чем это было раньше. Вызвано это тем, что у Киева сокращаются собственные запасы газа, а поставок газа по европейскому реверсу недостаточно.

Украинская сторона также не высказала уверенности в поставках газа после 2019 года. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания изучит европейские предложения по этому вопросу.

«Детали этого предложения пока комментировать не хочу. Мы сделаем свою домашнюю работу, и мы договорились с Еврокомиссией, что весной — или в марте, или в апреле будет следующая встреча», — рассказал он.

По словам Коболева, от российской стороны прозвучало предложение «просто взять и продлить действующее соглашение», однако украинская сторона не понимает, как это возможно — оно не соответствует европейским стандартам, которые приняла Украина. При этом «Нафтогаз» готов пойти на уступки «Газпрому» в европейских судах, в случае, если госкомпания согласится продлить транзит после 2019 года. В таком случае сумма требований будет сокращена с 12 миллиардов долларов до двух, однако эта сумма не учитывает 2,6 миллиарда долга России по уже принятому решению арбитража от 2018 года.

Следующая встреча на уровне министров стран, по словам главы Минэнерго России Александра Новака, должна пройти в мае 2019 года.