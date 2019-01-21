Новак рассказал о результатах трехсторонней встречи по газу

Министр энергетики России назвал встречу конструктивной

В Брюсселе только что завершились трехсторонние переговоры России, ЕС и Украины по газу. Главная тема — перспективы транзита топлива между Москвой и Киевом после завершения действующего контракта. Как заявил министр энергетики Александр Новак , Россия и Украина на встрече подтвердили заинтересованность в продолжении транзита газа.

Результата от первого в нынешнем году раунда переговоров по газовому контракту не ждали еще до начала встречи в Брюсселе. Важнее, отмечали в российской делегации, хотя бы начать переговорный процесс.

Перед встречей в формате Россия — Украина — Еврокомиссия — переговоры с комиссаром по энергетике Марошем Шефчовичем. Потребление российского газа в Европе растет — более 200 миллиардов кубометров в прошлом году. В этом, возможно, еще больше. С таким уровнем спроса работы хватит не только "Турецкому" и двум ниткам "Северного потоков" — есть возможность сохранить транзит и через Украину. Что в ходе своего визита в Сербию еще раз подтвердил Владимир Путин

"Что касается мешает или не мешает этому проекту другой наш крупный инфраструктурный проект в области энергетики "Северный поток-2", могу сказать — не мешает. Руководство "Газпрома" в Брюсселе будут обсуждать сотрудничество, в том числе и транзит через Украину с учетом растущего объема поставок нашего природного газа в Европу, а в прошлом году он стал рекордным — свыше 200 миллиардов кубометров — и продолжает расти. Мы загрузим не только оба "Северных потока", не только "Турецкий", но и сохраняется возможность транзита через Украину", — сказал президент России Владимир Путин.

Для Киева сохранение транзитного маршрута — это миллиарды долларов для бюджета страны, недополучив которые, отметил глава "Нафтогаза" , экономика страны может рухнуть. Но заключить новый контракт украинские власти будто бы не спешат. В качестве одного из условий называя "соответствие соглашения всем нормам европейского права". То есть отвечать за бесперебойные поставки газа в Европу будет не сам "Нафтогаз", а третья компания-оператор. Вот только пока она существует только на бумаге. Но кто на деле будет отвечать за возможные сбои и чинить порядком износившуюся инфраструктуру? Вместо этого делегации из Киева сперва обивали пороги брюссельских кабинетов, умоляя отказаться от выгодного для европейских стран проекта "Северный поток-2". А поняв, что уговоры на европейских партнеров не действуют, подготовили очередной иск к "Газпрому". Требуя за запуск "Северного потока-2" компенсации, которую скромно оценили в 12 миллиардов долларов. Но, как сообщил перед началом переговоров исполнительный директор "Нафтогаза", делегация привезла в Брюссель щедрое предложение — скидку по иску в обмен на гарантии транзита.

"В таком случае наш иск будет не на 12 миллиардов долларов, а только на два, так как два — это всё равно та доля расходов, которая не покрывается сейчас по текущему тарифу", — сказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Тарифы, несмотря на прописанные в договоре условия, Киев вообще любит менять в выгодную для себя сторону. Предъявляя "Газпрому" все новые судебные иски. В июне российская компания добилась решения о приостановке вердикта Стокгольмского арбитража, присудившего "Нафтогазу" компенсацию в два с половиной миллиарда долларов. В таких условиях заключать новый контракт — как минимум странно. Поэтому Москва предлагает сперва урегулировать все споры и готова искать компромиссы. На предыдущей такой встрече в июле российская делегация предлагала обсудить возможность мирового соглашения, которое урегулирует все судебные споры. Представители Украины в своем стиле сперва согласились, потом передумали. А в марте в стране выборы президента. И кто знает, как потом изменится позиция Киева.

Вероятно поэтому, прекрасно изучившие такую манеру ведения переговоров, представители Европейской комиссии теперь заявляют: несмотря на то, что до истечения нынешнего газового контракта еще почти год — время уже поджимает.