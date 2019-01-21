В Чечне объяснили списание долгов за газ

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в интервью радиостанции «Говорит Москва» объяснил списание Чечне долгов за газ.

По его словам, Чеченская республика не пользовалась газом в течение всего времени, пока велись боевые действия и еще несколько лет после этого — все это время в Чечне не было тепла.

«Чеченская Республика в данном случае за время вот той задолженности, которая образовалась в течение боевых действий, платить не должна. И я считаю, что это совершенно правильно», — заявил Умаров.

По его словам, речь идет не об особых правах Чечни, а лишь о справедливости государства. Говорить о том, что Чеченская республика имеет больше прав, чем другие субъекты федерации, нельзя, сказал Умаров.

«Чеченская Республика очень аккуратно платит по долгам. И платила по долгам», — добавил он.

Он также отметил, что другие регионы, желающие списать задолженность своего населения, обладают теми же «инструментами», что и Чечня.