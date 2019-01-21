Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.37
$
66.59
75.40
75.75
Прогноз
28.01 – 04.02
$
66.10
75.00
Индексы и котировки Brent
62.84
+0.06 Золото
1280.05
+0.01 РТС
1171.09
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.1369
–0.0072
08.01
1.1441
17.01
07.01

В Чечне объяснили списание долгов за газ 

Рамблер 1 час назад
Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в интервью радиостанции «Говорит Москва» объяснил списание Чечне долгов за газ.
По его словам, Чеченская республика не пользовалась газом в течение всего времени, пока велись боевые действия и еще несколько лет после этого — все это время в Чечне не было тепла.
«Чеченская Республика в данном случае за время вот той задолженности, которая образовалась в течение боевых действий, платить не должна. И я считаю, что это совершенно правильно», — заявил Умаров.
По его словам, речь идет не об особых правах Чечни, а лишь о справедливости государства. Говорить о том, что Чеченская республика имеет больше прав, чем другие субъекты федерации, нельзя, сказал Умаров.
«Чеченская Республика очень аккуратно платит по долгам. И платила по долгам», — добавил он.
Он также отметил, что другие регионы, желающие списать задолженность своего населения, обладают теми же «инструментами», что и Чечня.
Ранее суд в Грозном обязал компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» списать долги населения за газ в размере 9 миллиардов рублей, поскольку из-за истечения сроков давности задолженность стала «безнадежной к взысканию». В свою очередь, «Газпром межрегионгаз» намерен обжаловать решение суда.
Комментарии44
Экономика , Видео , Газпром Межрегионгаз , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа испугалась остаться без российского газа230
Эксперт прокомментировал рост числа миллиардеров в мире
Новак рассказал о результатах трехсторонней встречи по газу
В МВФ дали прогноз по росту ВВП России4
Производитель мороженого должен «Союзмультфильму» миллион
Видео
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
04:28
Европа испугалась остаться без российского газа
Экономика В мире
00:38
Депутаты предложили простить всем россиянам долги за ЖКХ
Экономика
04:18
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» сливаются
Компании Экономика
00:38
Власти отказались прощать россиянам долги по ЖКХ
Экономика Личный счет
01:10
«Росатом» разрушил атомную промышленность США
Экономика Статьи
02:33
Триллион уйдет на еще один мегапроект
Экономика Другое
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
12:37
Одобрен вызвавший сомнения у Путина мегапроект
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение