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В Москве назвали главную цель Киева в переговорах по газу 

News.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал главную цель Украины в переговорах по транзиту газа. По его мнению, Киев хочет получить гарантии прежних объёмов, а в взамен предлагает «таскать» «Газпром» по судам и вести себя как «паразит».
«Позиция Киева на переговорах с Москвой о транзите газа: Россия нам не нужна, ненавистна, но дайте нам гарантии прежних объемов транзита газа, чтобы мы получали за него деньги, таскали вас по судам, выдвигали иски, требовали с вас миллиарды и вели себя как паразиты», — написал Пушков на своей странице в Twitter.
Он также предположил, что Киев откажется от предложенных главой Минэнерго России условий для заключения нового договора, так как это не позволит «Нафтогазу» продолжать судебные разбирательства и «паразитировать на транзите».
Действующий контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в конце 2019 года. В компании «Нафтогаз» заявили о готовности снизить сумму иска к «Газпрому» до $2 млрд, но только в случае продления контракта после 2019 года.
Ранее News.ru писал о том, что Россия хочет продлить действующий контракт по транзиту газа. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин. При этом Киев, по его словам, настаивает на заключении нового договора по европейским правилам.
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Комментарии
Экономика , Павел Климкин , Алексей Пушков , Нафтогаз , Газпром , Совет Федерации , Минэнерго
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