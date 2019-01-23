В Москве назвали главную цель Киева в переговорах по газу

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал главную цель Украины в переговорах по транзиту газа. По его мнению, Киев хочет получить гарантии прежних объёмов, а в взамен предлагает «таскать» «Газпром» по судам и вести себя как «паразит».

«Позиция Киева на переговорах с Москвой о транзите газа: Россия нам не нужна, ненавистна, но дайте нам гарантии прежних объемов транзита газа, чтобы мы получали за него деньги, таскали вас по судам, выдвигали иски, требовали с вас миллиарды и вели себя как паразиты», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Он также предположил, что Киев откажется от предложенных главой Минэнерго России условий для заключения нового договора, так как это не позволит «Нафтогазу» продолжать судебные разбирательства и «паразитировать на транзите».

Действующий контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в конце 2019 года. В компании «Нафтогаз» заявили о готовности снизить сумму иска к «Газпрому» до $2 млрд, но только в случае продления контракта после 2019 года.