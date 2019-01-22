Названы самые востребованные профессии

Профессии в сфере бухгалтерского учета и образования стали самыми востребованными в 2018 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минтруда

Отмечается, что такие выводы были сделаны в соответствии с данными аналитической системы мониторинга профессионально-квалификационной сферы. Согласно полученным отчетам, в 2018 году больше всего искали бухгалтеров — 130 802 вакансии. При этом число подобных запросов выросло по сравнению с 2017-м, когда число соответствующих вакансий составляло 100680.

Для педагогов профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования в 2018 году было размещено 100 834 запросов (в 2017 году — 114 032), а для педагогов дошкольного образования — 96 171 объявление (годом ранее — 135 822).