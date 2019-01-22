Власти Чечни объяснили, почему республика имеет право на списание долгов за газ

Списание безнадежных долгов является правом Чеченской Республики, поскольку та пережила две военные кампании, за время которых накопилась часть имеющейся в настоящее время задолженности за газ. Об этом ТАСС сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Ранее Заводской районный суд Грозного постановил списать долги населения за газ в размере 9 млрд рублей "как безнадежные к взысканию" по иску прокуратуры Чечни. В надзорном органе сочли, что требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность. После этого в нескольких других регионах России также прозвучали предложения о списании задолженности за газ.

"Учитывая специфику нашего региона, а именно прошедшие войны, когда этим газом практически никто не пользовался, прокуратура сделала такой шаг — правильный и отвечающий интересам чеченского народа. Никаких суперправ по отношению к федеральному центру у республики нет", — отметил Умаров, добавив, что регион не должен оплачивать задолженность, которая накопилась за время боевых действий.

При этом он особо указал, что никаких других преференций у региона нет.