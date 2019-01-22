Списание безнадежных долгов является правом Чеченской Республики, поскольку та пережила две военные кампании, за время которых накопилась часть имеющейся в настоящее время задолженности за газ. Об этом ТАСС сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Ранее Заводской районный суд Грозного постановил списать долги населения за газ в размере 9 млрд рублей "как безнадежные к взысканию" по иску прокуратуры Чечни. В надзорном органе сочли, что требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность. После этого в нескольких других регионах России также прозвучали предложения о списании задолженности за газ.
"Учитывая специфику нашего региона, а именно прошедшие войны, когда этим газом практически никто не пользовался, прокуратура сделала такой шаг — правильный и отвечающий интересам чеченского народа. Никаких суперправ по отношению к федеральному центру у республики нет", — отметил Умаров, добавив, что регион не должен оплачивать задолженность, которая накопилась за время боевых действий.
При этом он особо указал, что никаких других преференций у региона нет.
"Если есть необходимость и обоснования, пусть другие регионы последуют [нашему] примеру. Пишите, обращайтесь в суд и прокуратуру, это ваше право", — сказал министр.