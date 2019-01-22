Костин рассказал о плане действий на случай новых санкций против России

Российская экономика успешно работает в условиях санкций, кроме того у России есть план действий на случай пессимистичного сценария и введения новых ограничений, сообщил глава ВТБ Андрей Костин в интервью Bloomberg TV в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

"Пессимистичный сценарий всегда плохой, у нас во всяком случае есть план на этот счет, как мы будем продолжать действовать. Последние пять лет показали, что российская экономика справляется с этими санкциями", — ответил он на вопрос, насколько болезненными могут быть для России новые ограничения, и каким он представляет себе пессимистичный и оптимистичный сценарий развития событий.

Кроме того, ранее в интервью телеканалу CNBC он отметил, что американские санкции против России вызывают недовольство в том числе у европейских компаний, так как они создают ограничения для развитий отношений между Россией и Европой.

"Я думаю, что никому не нравятся американские санкции, в том числе самим европейцам. Я не думаю, что европейским компаниям нравится ситуация, в которой они попадают под санкции из-за Ирана или России. С этой точки зрения, я считаю, это не добавляет очков американской администрации. Да, это создает определенные ограничения для развития отношений между Европой и Россией, особенно по проекту "Северный поток-2", — сказал глава ВТБ.

Сейчас действует сразу несколько пакетов санкций США против России. В августе была введена первая часть санкций в связи с инцидентом в британском Солсбери, причастность к которому Москва категорически отрицает: запрещена поставка электронных устройств и продукции двойного назначения. В начале ноября госдепартамент заявил о невыполнении Россией требований, прописанных в законе "О контроле за химическим и биологическим оружием", и теперь обсуждает с конгрессом второй пакет санкций.

Закон предписывает президенту США применить в этом случае санкции, однако не оговаривает их конкретный набор и сроки введения. Для выбора предлагается весьма широкий список, включающий как понижение уровня дипломатических отношений, так и запрет на экспорт американскими компаниями товаров и технологий в "провинившуюся" страну, кроме продовольственных и сельскохозяйственных, а также запрет на любой импорт из страны под санкциями, в том числе нефти и нефтепродуктов.