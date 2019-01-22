Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.50
$
66.75
75.61
75.72
Прогноз
28.01 – 04.02
$
66.10
75.00
Индексы и котировки Brent
61.70
+0.28 Золото
1283.39
–0.03 РТС
1165.57
+0.08
Динамика валют
EUR / USD
22.01
1.1360
–0.0081
08.01
1.1441
18.01
08.01
26.12

Костин рассказал о плане действий на случай новых санкций против России 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Российская экономика успешно работает в условиях санкций, кроме того у России есть план действий на случай пессимистичного сценария и введения новых ограничений, сообщил глава ВТБ Андрей Костин в интервью Bloomberg TV в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.
"Пессимистичный сценарий всегда плохой, у нас во всяком случае есть план на этот счет, как мы будем продолжать действовать. Последние пять лет показали, что российская экономика справляется с этими санкциями", — ответил он на вопрос, насколько болезненными могут быть для России новые ограничения, и каким он представляет себе пессимистичный и оптимистичный сценарий развития событий.
Кроме того, ранее в интервью телеканалу CNBC он отметил, что американские санкции против России вызывают недовольство в том числе у европейских компаний, так как они создают ограничения для развитий отношений между Россией и Европой.
"Я думаю, что никому не нравятся американские санкции, в том числе самим европейцам. Я не думаю, что европейским компаниям нравится ситуация, в которой они попадают под санкции из-за Ирана или России. С этой точки зрения, я считаю, это не добавляет очков американской администрации. Да, это создает определенные ограничения для развития отношений между Европой и Россией, особенно по проекту "Северный поток-2", — сказал глава ВТБ.
Сейчас действует сразу несколько пакетов санкций США против России. В августе была введена первая часть санкций в связи с инцидентом в британском Солсбери, причастность к которому Москва категорически отрицает: запрещена поставка электронных устройств и продукции двойного назначения. В начале ноября госдепартамент заявил о невыполнении Россией требований, прописанных в законе "О контроле за химическим и биологическим оружием", и теперь обсуждает с конгрессом второй пакет санкций.
Закон предписывает президенту США применить в этом случае санкции, однако не оговаривает их конкретный набор и сроки введения. Для выбора предлагается весьма широкий список, включающий как понижение уровня дипломатических отношений, так и запрет на экспорт американскими компаниями товаров и технологий в "провинившуюся" страну, кроме продовольственных и сельскохозяйственных, а также запрет на любой импорт из страны под санкциями, в том числе нефти и нефтепродуктов.
Кроме того, группа американских сенаторов в августе внесла в конгресс законопроект с целым набором антироссийских мер, который сами авторы охарактеризовали как "адский". В частности он предусматривает санкции против нового госдолга и государственных банков РФ. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах.
Последние новости
В Киеве рассказали о "позорном провале" Украины "Шли убивать": как петербуржец защитился от уголовников и попал под статью Шнуров в стихах высмеял шпагаты Волочковой
Комментарии1
Экономика , Андрей Костин , Банк ВТБ , Госдеп США , РИА Новости , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России нашли способ обойти санкции
Генпрокуратура вмешалась в спор о списании долгов Чечни6
Взялся за старое: ЦБ санирует банк из топ-503
Мособлбанк ограничил снятие денег с вкладов
Что будет с транзитом газа через Украину6
Видео
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
04:28
Европа испугалась остаться без российского газа
Экономика В мире
02:06
Россиянам готовят «замену» Сбербанка
Личный счет
00:38
Депутаты предложили простить всем россиянам долги за ЖКХ
Экономика
04:18
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» сливаются
Компании Другое
00:38
Власти отказались прощать россиянам долги по ЖКХ
Экономика Личный счет
01:10
«Росатом» разрушил атомную промышленность США
Экономика Статьи
02:33
Триллион уйдет на еще один мегапроект
Экономика Другое
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение