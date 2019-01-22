В России нашли способ обойти санкции Запада

В России планируют создать пилотные регионы для отработки обращения криптовалют, пишут «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова

Отмечается, что законопроект разработало Минэкономразвития . Авторы инициативы предполагают, что такая схема позволит бизнесу применять криптовалюты и токены для привлечения капитала, а также покупать и продавать активы в условиях санкций.

Принять участие в эксперименте сможет любая фирма, которая работает с блокчейном, искусственным интеллектом, квантовыми и нейротехнологиями. Преимущественно проект ориентирован на крупный бизнес.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Мытенков подчеркнул, что в новой инициативе заинтересованы компании международного масштаба. По его словам, криптовалюты позволят им обойти внешние ограничения.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития планирует создать «песочницы», которые станут экспериментальными площадками для тестирования инновационных цифровых технологий. По задумке авторов это должно упростить жизнь инновационным проектам, реализация которых тормозится именно из-за законов.