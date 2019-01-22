Давос и ныне там. ВЭФ остался без виновников «торжества»

Все-таки великое это дело — Всемирный экономический форум. Когда бы еще относительно новый президент Зимбабве попал в одну компанию с лидерами ведущих западных держав. Пусть даже он и не попал сюда, но вместе с ними. Их так и перечисляют через запятую, когда говорят о тех, кто должен был приехать, но из-за внутренних проблем отказался. Так что Эммерсон Мнангагва, если захочет, может сказать о себе, что он, как Дональд Трамп , тоже отменил визит в Давос, потому что неприятности дома.

А с Эммануэлем Макроном он и вовсе как брат по разуму. Только тот поднял Францию на уши пошлиной на топливо, а этот вызвал массовые протесты, сразу увеличив его стоимость в два раза. Выигрывает "крокодил", как его прозвали на родине, и в сравнении с Терезой Мэй — и она передумала ехать в Швейцарию. По крайней мере, африканские танцы он точно исполняет лучше. Понятно, впрочем, что при всех его достоинствах на этой альпийской площадке его будут поминать значительно реже, чем того же президента США. Хотя бы потому, что это не он всем все испортил.

И совсем не только своим отсутствием. Без этого-то Давос как раз проживет. Ну, может, кто-то и пожалеет, что не услышал "начальника транспортного цеха". Но большинство же в курсе, что он мог сказать. "Бухтел" бы о том, как космические корабли бороздят Большой театр. В смысле бравировал бы достижениями американской экономики. А это, даже если не брать во внимание их небесспорность, и есть приговор той самой экономике всемирной, от которой на этом форуме осталась лишь вывеска. Ведь ради "хедлайнера" организаторы хотели было и на своем "открытом", как они его называют, пространстве ввести антироссийские ограничения.

Благо передумали. Иначе хороши бы они были и без русских, и без американцев. Трамп же в итоге ни сам не приехал, ни других не послал. Зато послал всех остальных. И гораздо раньше. Протекционизм, давление, выкручивание рук, политическая конъюнктура, недобросовестная конкуренция, санкции. Вот она — формула его успеха. И та, как видим, лично ему не помогает. В Штатах скоро начнутся голодные бунты чиновников. Киса Воробьянинов им в помощь со своим "же не манж па сис жур". Хотя на исторической родине этого выражения мятеж длится уже не сис, а дис, в смысле десять, и не "жур", а "самди", в смысле суббот.

Шатдаун, "желтые жилеты", Brexit. Вразнос. В такой обстановке Давос еще не проводили. Даже во время финансового кризиса в нем было больше позитива. По крайней мере, еще думали, как выбираться вместе. Теперь пропадают поодиночке. Ярмарка тщеславия превратилась в паноптикум. Причем без главных экспонатов. И толком он еще не развернулся, а выводы уже напрашиваются. Ошиблись они с основной темой. "Глобализация 4.0". Правильней: 0-4, потому что не в ее пользу. Но что бы ни случилось с мировой экономикой, форум в ее честь никуда не денется. Как телега в басне Крылова. Кто виноват, кто прав, судить не нам. А вот Давос и ныне там.