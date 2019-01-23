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Счетная палата рассказала о проблемах с наполнением бюджета Крыма 

Rambler News Service + ещё 3 23 января 2019
Счетная палата обнаружила несколько проблем с наполнением бюджета Крыма, несмотря на то, что республика выполнила установленные Бюджетным кодексом требования к региональному бюджету, говорится в сообщении на сайте ведомства.
«В республике так и не завершили кадастровую оценку жилья и других объектов капитального строительства, в связи с чем исчисление налога на имущество физических лиц налоговыми органами не производилось. Кроме того, не все собственники перерегистрировали свои права на земельные участки, что тоже не позволяет корректно начислять налоги. В целом, по оценке Счетной палаты, бюджет Республики недополучает более 1,5 млрд рублей», — отмечает Счетная палата.
По оценкам ведомства, задолженность бюджета Крыма по налогам и сборам выросла за 2017 год в 2,5 раза и составила боле 1,9 млрд рублей.
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Счетная палата также считает, что пока не был достигнут экономический эффект от свободной экономической зоны в Крыму. Кроме того, ведомство выявило проблемы с техническим обеспечением медицинских учреждений, только 45% которых получили необходимые лицензии.
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Комментарии59
Экономика , Видео , Федеральная налоговая служба , Счетная палата
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