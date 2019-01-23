Названы регионы с самыми большими долгами за газ

Стали известны российские регионы с самыми большими долгами за газ. Перечень опубликован на сайте "Газпром межрегионгаза"

Как отмечается, в расчет брались организации, которые должны за газ более 10 млн рублей.

По состоянию на 1 декабря 2018 года перечень наиболее "злостных" должников возглавила Московская область. Общая сумма задолженности составляет 7,3 млрд рублей.

На втором месте — Тверская область, организации которой не выплатили в срок 9,4 миллиарда рублей. На третьем — Пермский край, суммарный долг по газу которого составляет 3,5 млрд рублей.