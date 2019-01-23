Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.15
$
66.45
75.17
75.45
Прогноз
21.01 – 28.01
$
66.60
75.60
Индексы и котировки Brent
62.08
+0.16 Золото
1285.55
+0.07 РТС
1185.30
+0.01
Динамика валют
EUR / USD
23.01
1.1363
–0.0192
09.01
1.1555
20.01
09.01
27.12

Названы регионы с самыми большими долгами за газ 

Газета.Ru + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Стали известны российские регионы с самыми большими долгами за газ. Перечень опубликован на сайте "Газпром межрегионгаза".
Как отмечается, в расчет брались организации, которые должны за газ более 10 млн рублей.
По состоянию на 1 декабря 2018 года перечень наиболее "злостных" должников возглавила Московская область. Общая сумма задолженности составляет 7,3 млрд рублей.
На втором месте — Тверская область, организации которой не выплатили в срок 9,4 миллиарда рублей. На третьем — Пермский край, суммарный долг по газу которого составляет 3,5 млрд рублей.
Газета.Ru: последние новости
ЦБ увеличил закупки валюты для Минфина в 3,5 раза Депутат Госдумы предложил списать невозвратные долги по всей России Пушков рассказал о целях Украины в переговорах по газу
Экономика , Газпром Межрегионгаз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орешкин ответил на вопрос о России после Путина7
Владельцам электроплит отменят льготы694
В Минстрое высказались о соцнормах на электроэнергию
МВФ объяснил ухудшение прогнозов по росту ВВП России1
Китай решил вложиться в экономику США
Видео
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
08:49
Россия теряет миллиарды из-за НДС
Экономика
04:28
Европа испугалась остаться без российского газа
Экономика В мире
03:43
Украина провалила сделку по газу
Экономика Статьи
01:00
Когда начнется слежка за деньгами россиян
Личный счет Статьи
02:06
Россиянам готовят «замену» Сбербанка
Личный счет
00:38
Депутаты предложили простить всем россиянам долги за ЖКХ
Экономика
04:18
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» сливаются
Компании Другое
00:38
Власти отказались прощать россиянам долги по ЖКХ
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение