Орешкин ответил на вопрос о России после Путина 

Необходимо смотреть на Россию в долгосрочной перспективе, какой она будет не только после президента Владимира Путина, но и в 2050 и 2100 году, заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в ходе выступления на форуме в Давосе.
«Мы должны на Россию смотреть после всех нас, не только после президента Путина, но и после меня, я немного моложе, чем он», — сказал он, отвечая на вопрос о том, «настало ли время думать о будущем России после президента Путина, можем ли мы представить это».
Орешкин добавил, что необходимо смотреть какой страна будет в 2050 и 2100 году, и думать о том, что нужно сделать для улучшения ситуации в будущем.
Министр напомнил, что Россия имеет очень длинную историю.