Орешкин ответил на вопрос о России после Путина

«Мы должны на Россию смотреть после всех нас, не только после президента Путина, но и после меня, я немного моложе, чем он», — сказал он, отвечая на вопрос о том, «настало ли время думать о будущем России после президента Путина, можем ли мы представить это».

Орешкин добавил, что необходимо смотреть какой страна будет в 2050 и 2100 году, и думать о том, что нужно сделать для улучшения ситуации в будущем.

Министр напомнил, что Россия имеет очень длинную историю.