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Минстрой предсказал кризис в ЖКХ в случае коммунальной амнистии 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев выступил против коммунальной амнистии, заявив, что массовое списание долгов может привести к «кризисным явлениям». Об этом пишет «Коммерсант».
В ходе правительственного часа депутат от КПРФ Ольга Алимова напомнила министру о решении чеченского суда списать долги местным жителям. Она предложила ему запустить коммунальную амнистию по всей стране, заморозив тарифы.
«Невозможно, чтобы в социальном государстве малоимущие имели такие долги по коммуналке!» — заявила Алимова.
В ответ Якушев заявил, что в случае коммунальной амнистии сфера ЖКХ полностью лишится финансирования, а платежная дисциплина граждан станет почти нулевой.
"Если мы категорически поменяем всю политику платы за коммунальные платежи, последовав политическим сигналам, то, боюсь, та отрасль, за которую я отвечаю, полностью лишится финансирования. И мы можем прийти к кризисным явлениям в ЖКХ", — заявил Якушев
Он отметил, что взрывы бытового газа в российских домах происходят «не от хорошей жизни», а из-за недофинансирования.
Министр рассказал, что общая сумма коммунальных долгов в России составляет один триллион рублей, более 600 миллиардов из них приходится на долги управляющих компаний и жителей.
"Когда делаются политические заявления о списании долгов надо учитывать, что в следующем году эта сумма может быть уже не 650 млрд, а 1,3 трлн руб!" — добавил министр.
Ранее прокуратура Чечни сообщила о решении суда списать местным жителям девять миллиардов рублей долгов за газ, ставших «безнадежными к взысканию» из-за истечения сроков давности.
«Дочка» «Газпрома» подала апелляцию на решение суда. В Генпрокуратуре РФ иск чеченских прокуроров назвали необоснованным.
После новостей о решении чеченского суда депутаты из Смоленской области, Башкирии и Чувашии предложили местным прокурорам потребовать списания долгов за газ местных жителей.
Комментарии
Экономика , Ольга Алимова , Владимир Якушев , Газпром , Генпрокуратура РФ , КПРФ , Минстрой
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