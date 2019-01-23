Минстрой предсказал кризис в ЖКХ в случае коммунальной амнистии

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев выступил против коммунальной амнистии, заявив, что массовое списание долгов может привести к «кризисным явлениям». Об этом пишет «Коммерсант».

В ходе правительственного часа депутат от КПРФ Ольга Алимова напомнила министру о решении чеченского суда списать долги местным жителям. Она предложила ему запустить коммунальную амнистию по всей стране, заморозив тарифы.

«Невозможно, чтобы в социальном государстве малоимущие имели такие долги по коммуналке!» — заявила Алимова.

В ответ Якушев заявил, что в случае коммунальной амнистии сфера ЖКХ полностью лишится финансирования, а платежная дисциплина граждан станет почти нулевой.

"Если мы категорически поменяем всю политику платы за коммунальные платежи, последовав политическим сигналам, то, боюсь, та отрасль, за которую я отвечаю, полностью лишится финансирования. И мы можем прийти к кризисным явлениям в ЖКХ", — заявил Якушев

Он отметил, что взрывы бытового газа в российских домах происходят «не от хорошей жизни», а из-за недофинансирования.

Министр рассказал, что общая сумма коммунальных долгов в России составляет один триллион рублей, более 600 миллиардов из них приходится на долги управляющих компаний и жителей.

"Когда делаются политические заявления о списании долгов надо учитывать, что в следующем году эта сумма может быть уже не 650 млрд, а 1,3 трлн руб!" — добавил министр.

Ранее прокуратура Чечни сообщила о решении суда списать местным жителям девять миллиардов рублей долгов за газ, ставших «безнадежными к взысканию» из-за истечения сроков давности.

После новостей о решении чеченского суда депутаты из Смоленской области, Башкирии и Чувашии предложили местным прокурорам потребовать списания долгов за газ местных жителей.