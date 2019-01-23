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Китай решил вложиться в экономику США 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Народный банк Китая продолжит инвестировать в казначейские облигации США. Об этом на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе заявил замглавы Государственного комитета Китая по контролю за ценными бумагами Фан Синхай, которого цитирует Bloomberg.
«Я не думаю, что Китай каким-либо образом значительно сократит свои инвестиции в рынок государственных облигаций США», — сказал Фан.
По его словам, государственные облигации США остаются привлекательными инвестициями для Пекина, хотя на фоне продолжающейся торговой войны с Вашингтоном золотовалютные резервы Народного банка Китая постепенно уменьшаются.
Китай является крупнейшим из иностранных кредиторов США — в его собственности находятся казначейские облигации на общую сумму 1,1 триллиона долларов. При этом многие аналитики включают в эту сумму бумаги, хранящиеся на счетах Бельгии, поскольку считается, что Центробанк этой страны действует в интересах Пекина.
Очередной раунд переговоров между США и Китаем состоялся в Пекине в начале января. Ожидается, что до марта стороны подпишут всеобъемлющее соглашение о перемирии. Об этом в декабре на саммите G20 договорились президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.
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Комментарии
Экономика , Цзиньпин Си , Фан Синхай , Дональд Трамп , Центральный банк России , Bloomberg
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