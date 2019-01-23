Китай решил вложиться в экономику США

Народный банк Китая продолжит инвестировать в казначейские облигации США. Об этом на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе заявил замглавы Государственного комитета Китая по контролю за ценными бумагами Фан Синхай , которого цитирует Bloomberg

«Я не думаю, что Китай каким-либо образом значительно сократит свои инвестиции в рынок государственных облигаций США», — сказал Фан.

По его словам, государственные облигации США остаются привлекательными инвестициями для Пекина, хотя на фоне продолжающейся торговой войны с Вашингтоном золотовалютные резервы Народного банка Китая постепенно уменьшаются.

Китай является крупнейшим из иностранных кредиторов США — в его собственности находятся казначейские облигации на общую сумму 1,1 триллиона долларов. При этом многие аналитики включают в эту сумму бумаги, хранящиеся на счетах Бельгии, поскольку считается, что Центробанк этой страны действует в интересах Пекина.