Украина нарастила импорт российских товаров

Украина значительно нарастила импорт российских товаров, при этом отрицательное сальдо торговли с Россией достигло более четырех миллиардов долларов, об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики страны.

С января по ноябрь 2018 года Украина импортировала российских товаров на сумму в 7,4 миллиарда долларов, что на 17,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

При этом экспорт украинских товаров в Россию снизился на семь процентов — за 11 месяцев прошлого года Украина поставила товаров на сумму в 3,3 миллиарда долларов.

Таким образом, согласно данным статистики, отрицательное сальдо украинской торговли с Россией достигло показателя в 4,084 миллиарда долларов.

Ранее правительство России расширило список запрещенных к ввозу на территорию России украинских товаров. В числе продовольственных — сладости, мучные изделия, пшеница, некоторые виды растительного масла, рыбные и овощные консервы, фруктовые джемы и желе, соки и спиртные напитки.

Из промышленных товаров под запрет попали гравий, щебень, некоторые моющие средства, грелки, бумага и картон, обои, котлы, некоторые турбины, мебель, сельскохозяйственная техника, автомобильные запчасти и многое другое.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что это ответная мера на санкции со стороны Украины.

Москва и Киев обмениваются ограничениями с сентября 2015 года. Россия не раз заявляла, что отменит запреты в ответ на аналогичные действия с украинской стороны.