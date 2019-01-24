Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
66.40
75.24
68.25
Прогноз
28.01 – 04.02
$
65.50
75.20
Индексы и котировки Brent
61.10
–0.13 Золото
1281.20
–0.03 РТС
1186.51
+0.15
Динамика валют
EUR / USD
24.01
1.1384
–0.0114
10.01
1.1498
21.01
10.01
28.12

Украина нарастила импорт российских товаров 

РИА Новости + ещё 6 39 минут назад
Фото: AFP 2019 / Sergey Bobok
Украина значительно нарастила импорт российских товаров, при этом отрицательное сальдо торговли с Россией достигло более четырех миллиардов долларов, об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики страны.
С января по ноябрь 2018 года Украина импортировала российских товаров на сумму в 7,4 миллиарда долларов, что на 17,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
При этом экспорт украинских товаров в Россию снизился на семь процентов — за 11 месяцев прошлого года Украина поставила товаров на сумму в 3,3 миллиарда долларов.
Таким образом, согласно данным статистики, отрицательное сальдо украинской торговли с Россией достигло показателя в 4,084 миллиарда долларов.
Ранее правительство России расширило список запрещенных к ввозу на территорию России украинских товаров. В числе продовольственных — сладости, мучные изделия, пшеница, некоторые виды растительного масла, рыбные и овощные консервы, фруктовые джемы и желе, соки и спиртные напитки.
Из промышленных товаров под запрет попали гравий, щебень, некоторые моющие средства, грелки, бумага и картон, обои, котлы, некоторые турбины, мебель, сельскохозяйственная техника, автомобильные запчасти и многое другое.
Премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что это ответная мера на санкции со стороны Украины.
Москва и Киев обмениваются ограничениями с сентября 2015 года. Россия не раз заявляла, что отменит запреты в ответ на аналогичные действия с украинской стороны.
Последние новости
Ни денег, ни транзита: Украина провалила газовые переговоры Европа отомстила Украине Действия Собчак после драки Виторгана с Богомоловым попали на видео
Комментарии
Экономика , Дмитрий Медведев , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль резко укрепится35
Кадыров сделал заявление по долгам за газ в Чечне4
От россиян начали скрывать курсы обмена валют37
Названы самые подорожавшие продукты в 2019 году6
Холодная погода опустит доллар1
Видео
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
08:49
Россия теряет миллиарды из-за НДС
Экономика
03:24
Меркель приняла решение по поставкам российского газа
Экономика
04:28
Европа испугалась остаться без российского газа
Экономика В мире
03:43
Украина провалила сделку по газу
Экономика Статьи
01:00
Когда начнется слежка за деньгами россиян
Личный счет Статьи
02:06
Россиянам готовят «замену» Сбербанка
Личный счет
00:38
Депутаты предложили простить всем россиянам долги за ЖКХ
Экономика
04:18
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» сливаются
Компании Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение