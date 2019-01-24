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Мир подошел к концу суперцикла глобализации, заявил Орешкин 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мир подошел к концу суперцикла активной глобализации в экономической политике, но не все страны выиграли от этого процесса, и в результате теперь нарастают тенденции деглобализации, смены политического ландшафта, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
"На наш взгляд, мы подошли к концу достаточно длительного периода — суперцикла в экономической политике. На мой взгляд, он длился лет тридцать. Это был период активной глобализации. Все мы как экономисты знаем, что он принес существенный позитивный элемент добавленной стоимости экономике мира", — сказал он, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках Всемирного экономического форума.
"Но суть в том, что эта добавленная стоимость не была единообразно распределена даже внутри отдельных государств. Еще менее единообразно она была распределена между государствами. Например, те, кто сидят здесь, и все, кто приезжают в Давос, они все выступают за глобализацию, потому что все эти люди так или иначе выиграли от результатов глобализации. И это ключевая проблема, она приводит к смене политического ландшафта. Желтые жилеты во Франции — в какой-то момент их поддерживало 80% французского населения", — продолжил Орешкин.
"Мы видим это расхождение между странами, внутри стран. По сути, технологический фактор, за последние лет пять появившийся, он только усиливает этот процесс", — добавил министр.
Он согласился с мнением, что цифровой, технологический разрыв приводит к ухудшению ситуации. И пока не будет решена эта проблема, будут продолжаться "эти фундаментальные тектонические сдвиги социально-экономической политики внутри государств, а также на международной арене".
"Мы будем видеть нарастание этой тенденции — деглобализации, рост национализма. И я думаю, что решение будет лежать в индивидуальной плоскости для каждой страны", — отметил Орешкин.
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Экономика , Максим Орешкин , Сбербанк России
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