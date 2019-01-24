Мир подошел к концу суперцикла глобализации, заявил Орешкин

Мир подошел к концу суперцикла активной глобализации в экономической политике, но не все страны выиграли от этого процесса, и в результате теперь нарастают тенденции деглобализации, смены политического ландшафта, заявил министр экономического развития Максим Орешкин

"На наш взгляд, мы подошли к концу достаточно длительного периода — суперцикла в экономической политике. На мой взгляд, он длился лет тридцать. Это был период активной глобализации. Все мы как экономисты знаем, что он принес существенный позитивный элемент добавленной стоимости экономике мира", — сказал он, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках Всемирного экономического форума.

"Но суть в том, что эта добавленная стоимость не была единообразно распределена даже внутри отдельных государств. Еще менее единообразно она была распределена между государствами. Например, те, кто сидят здесь, и все, кто приезжают в Давос, они все выступают за глобализацию, потому что все эти люди так или иначе выиграли от результатов глобализации. И это ключевая проблема, она приводит к смене политического ландшафта. Желтые жилеты во Франции — в какой-то момент их поддерживало 80% французского населения", — продолжил Орешкин.

"Мы видим это расхождение между странами, внутри стран. По сути, технологический фактор, за последние лет пять появившийся, он только усиливает этот процесс", — добавил министр.

Он согласился с мнением, что цифровой, технологический разрыв приводит к ухудшению ситуации. И пока не будет решена эта проблема, будут продолжаться "эти фундаментальные тектонические сдвиги социально-экономической политики внутри государств, а также на международной арене".