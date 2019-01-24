На Украине оценили запасы газа на зиму 

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев считает запасы природного газа страны достаточными для обеспечения отопления в зимний сезон. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.
«Запасов хватит», — заявил он в кулуарах «Украинского завтрака» в рамках форума в Давосе.
При этом Коболев подчеркнул, что сокращение запасов на 5 млрд куб. м не является критическим.
«Это наш план управления запасами и оборотным капиталом. Это всё идёт по плану», —добавил глава «Нафтогаза Украины».
Кроме того, было отмечено, что страна стала покупать газ по более низкой цене.
Ранее лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала украинцам энергетическую независимость в течение пяти лет в случае избрания её президентом страны.