На Украине оценили запасы газа на зиму

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев считает запасы природного газа страны достаточными для обеспечения отопления в зимний сезон. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

«Запасов хватит», — заявил он в кулуарах «Украинского завтрака» в рамках форума в Давосе.

При этом Коболев подчеркнул, что сокращение запасов на 5 млрд куб. м не является критическим.

«Это наш план управления запасами и оборотным капиталом. Это всё идёт по плану», —добавил глава «Нафтогаза Украины».

Кроме того, было отмечено, что страна стала покупать газ по более низкой цене.