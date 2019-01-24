Что покупают в «Киберпонедельник»: аналитика организаторов и Price.ru

Организаторы всероссийской онлайн-распродажи «Киберпонедельник» на c-monday.com совместно с экспертами сервиса выгодного интернет-шопинга Price.ru проанализировали прошлогодние покупки россиян и составили прогноз на распродажу этого года, которая стартует в России 28 января. Какие товары заинтересуют пользователей рунета в «Киберпонедельник»?

Самые посещаемые разделы официального сайта «Киберпонедельника» c-monday.com традиционно технологичные — смартфоны и гаджеты, бытовая техника и электроника, автотовары, компьютеры и планшеты. Несмотря на обилие предложений, в том числе на одежду, аксессуары, детские и спортивные товары или товары для дома, покупатели по-прежнему ассоциируют «Киберпонедельник» с техникой, что во многом связано с приставкой «кибер» в названии акции.

Смартфоны и гаджеты привлекают максимальный интерес посетителей c-monday.com. Выгодные предложения советуем искать среди брендов Apple и Samsung. В дни акции спрос на флагманскую технику увеличивается на 6%. В ноутбуках ожидаются скидки на средний ценовой сегмент — модели HP, ASUS, Dell и Lenovo стоимостью от 20 000 до 40 000 руб.

В период распродаж россияне активно тратят деньги на игровые приставки. Спрос на них в течение прошлой акции вырос на 29%, при этом Sony Playstation приросли на 30%, а XBOX — на 38%. Любители носимых гаджетов также пользуются скидками «Киберпонедельника» для покупки более дорогих устройств. Смарт-часы Apple продемонстрировали рост на 51%, а Samsung — на 85%, тогда как спрос на бюджетные фитнес-браслеты Xiaomi средней стоимостью 2300 р., напротив, упал на 5%.

«Киберпонедельник» — повод купить телевизор со скидкой в ценовом сегменте 7000 — 12 000 руб. По итогам акции прошлого года общие продажи телевизоров выросли на 20%. При этом абсолютный рекорд по росту продаж на площадке Price.ru продемонстрировал российский бренд Erisson (средняя цена на модель составляет 10 000 руб) — спрос вырос в 4 раза. Также в топе традиционно оказались недорогие модели телевизоров LG и Philips — до 24 000 руб.

Согласно прогнозам Price.ru, интернет-магазины существенно снизят цены на технику для дома. Так, можно приобрести недорогую мясорубку до 3000 руб. (спрос на народных любимцев Supra и Vitek в прошлом году вырос в 2,5 и 6 раз соответственно), пылесосы и соковыжималки. При этом Philips остается одним из самых щедрых брендов по снижению цен — в прошлом году его товары показали трехкратный рост.

В период январских распродаж ритейлеры делают привлекательные скидки на товары для автолюбителей — так, на Price.ru в течение прошлогодней акции был зафиксирован высокий спрос на сигнализации и противоугонные системы — продажи выросли на 180%.

В этом году в акции примут участие многие крупные интернет-магазины, среди которых Эльдорадо, OZON, М. Видео , Техпорт, Технопарк, Goods.ru, Samsonite, Детский мир, Wildberries, Автомаг, OBI, Леруа Мерлен, LEGO, Re:Store, UNOde50, Юлмарт, Адамас и др. Организаторы акции отмечают, что в отличие от «Черной Пятницы», с которой начинаются предновогодние скидки и которую многие покупатели используют для покупки подарков близким, «Киберпонедельник» — это больше покупки «для себя». Чтобы получить от акции максимум выгоды, организаторы рекомендуют заранее составить список покупок и подходить к шоппингу «с холодной головой» — внимательно читать условия акции, сравнивать цены и оплачивать заказы онлайн только в проверенных магазинах.

Напомним, всероссийская онлайн-распродажа «Киберпонедельник» на c-monday.com стартует 28 января в 00:00 по московскому времени.

Справка о «Киберпонедельнике»

«Киберпонедельник» — это масштабная онлайн-распродажа, проводимая в Рунете с 2013 г. В отличие от своего американского аналога, проходящего сразу после Черной Пятницы в ноябре, российский Киберпонедельник проходит в последний понедельник января, подводя своеобразный итог новогодних распродаж. Официальный сайт онлайн-распродажи «Киберпонедельник» — c-monday.com. Организатором акций «Киберпонедельник» и «Настоящая Черная Пятница» с 2015 г. является коммуникационное агентство LED agency. Распродажа проходит при поддержке РАЭК, РОЦИТ и АКИТ.

Справка о компании Price.ru