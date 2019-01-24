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Минфин рассказал о судьбе экономических соглашений с Венесуэлой 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
В связи с политическим кризисом в Венесуэле никаких изменений в международных экономических соглашениях России и Боливарианской республикой не произошло, сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак.
«Все подписанные соглашения и контракты остались в силе», — передает его слова ТАСС.
В Минсельхозе также заявили, что потенциальные риски для России из-за ситуации в Венесуэле минимальны, однако ведомство наблюдает за развитием событий в этой стране с точки зрения ее влияния на торгово-экономические отношения
«Ввиду небольшой доли Венесуэлы в экспорте сельскохозяйственной продукции Российской Федерации (порядка 0,3% от общего объема) возможные риски для нашей страны минимальны», — сказал представитель ведомства.
Напомним, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя президентом страны. Вашингтон объявил о его признании и потребовал от легитимного президента страны Николаса Мадуро не допустить силовых действий против оппозиции. В столице Венесуэлы начались столкновения протестующих с полицией.
Москва предостерегла Вашингтон от военного вмешательства.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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Комментарии
Экономика , Сергей Сторчак , Николас Мадуро , Минфин , Минсельхоз , ИТАР-ТАСС
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