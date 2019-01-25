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Россия поможет Кубе в модернизации энергосистемы 

РИА Новости + ещё 11 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Россия поможет Кубе в модернизации энергосистемы страны с целью снижения зависимости от поставок нефти, в частности, из Венесуэлы, заявил вице-премьер Юрий Борисов журналистам по итогам встречи в Москве со своим кубинским коллегой Рикардо Кабрисасом и двухсторонней межправительственной комиссии.
"Договорились разработать программу на длительный период, до 2030 года. Цель этой программы — повышение эффективности энергетической инфраструктуры и уход от зависимости в поставках нефти. Наверное, вы догадываетесь, что это связано в том числе, чтобы хеджировать риски, которые сегодня происходят в Венесуэле", — сказал он.
Россия и Куба 22 января подписали дорожную карту сотрудничества в области энергетики в 2019 году. Также по =итогам встречи замглавы министерства Павла Сорокина с заместителем министра энергетики и горнорудной промышленности Кубы Рубеном Сидом Карбонелем было принято решение создать рабочую группу на корпоративном уровне для перспективных проектов модернизации топливно-энергетического комплекса Кубы силами российских энергетических компаний.
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Комментарии
Экономика , В мире , Латинская Америка , Общество , Политика , Юрий Борисов , Павел Сорокин
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