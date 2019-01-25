ЦБ скупит доллары осторожно

Банк России возвращается с 1 февраля к практике покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила. В ЦБ пообещали, что происходить эти операции будут равномерно и в случае значительных курсовых колебаний покупку приостановят. Как действия регулятора отразятся на курсе рубля — выяснял News.ru.

Процесс покупки иностранной валюты Центробанком на внутреннем рынке был отложен в прошлом году. Сейчас, как пояснили в пресс-службе регулятора, приобретение долларов будет происходить равномерно в течение трёх лет. Согласно ожиданиям ЦБ, операции увеличат ежедневный объём покупки иностранной валюты на 2,8 млрд рублей.

В декабре 2018 года глава Банка России Эльвира Набиуллина уже подтверждала, что ЦБ намерен компенсировать отложенные покупки в течение нескольких лет. Сам же мораторий на закупку валюты вводили в августе в связи с повышенной волатильностью рубля из-за угрозы санкций. Однако уже в январе закупка возобновилась. Согласно бюджетному правилу, Министерство финансов через Банк России приобретает валюту на сверхдоходы от продажи нефти, направляя её в резервы.

Старые проблемы

Руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов пояснил News.ru, что все угрозы, действовавшие весь прошлый год, они есть и никуда не испарились.

«А на фоне того, что произошло с компанией «РУСАЛ», да ещё под венесуэльским соусом, всё становится ещё более острым и горячим. В ЦБ явно понимают, что нас может ожидать иранский сценарий санкционного давления со стороны США», — заявил Блинов.

Вот только пока что американский «шатдаун» явно мешает американским парламентариям и политикам заняться Россией по существу. Новые санкции в отношении РФ по так называемому «делу Скрипалей» ещё будут, и к этому явно готовятся. Если же их объявят, считает эксперт, то рубль ждут новые антирекорды, вот этого и боится правительство и подотчётное ему руководство ЦБ.

При этом Блинов уверен, что мер по закупке валюты мы бы уже не избежали, так как России чётко дали понять, что новые санкции будут. Однако сохраняются призрачные шансы, что нас наконец-то оставят в покое, ведь российские власти сами практически и подготовили в течение прошлого года тот же «РУСАЛ» к недружественному поглощению с любой стороны, отмечает собеседник.

«То, что нами и нашими китайскими соседями ещё будет заниматься Америка, явствует из того, что сейчас происходит в Венесуэле. Правда, это, скорее всего, сигнал именно для Поднебесной и руководителя КНР Си Цзиньпина. Ведь Китай является одним из самых глобальных инвесторов в эту гордую и независимую латиноамериканскую страну», — подытожил Блинов.

Покупка малыми долями

По мнению трейдер-аналитика компании «ФинИст» Александра Ершова, в виду сложившейся политической ситуации ЦБ довольно трудно производить закупки валюты разовым большим объёмом.

«Изначально, выдохнув после отсроченных санкций, Набиуллина на итоговой пресс-конференции в декабре заявила, что ЦБ возобновит покупки с 15 января 2019 года, и в начале января мы увидели «подготовку» к этому старту, но сейчас планы могут резко поменяться из-за ситуации с Венесуэлой», — считает Ершов.

Эксперт не исключает, что может повториться сценарий Сирии и новые пакеты санкций не заставят себя долго ждать, поэтому ЦБ нужно быть аккуратным при закупке валюты.

При всём этом, ситуация для покупки долларов как для Банка России, так и для физических лиц благоприятная, поэтому можно предположить, что уже в ближайшее время (в диапазоне ближайшего месяца) мы увидим возврат курса доллара к отметкам в 70 рублей и дальнейшее закрепление над этим значением.

Осторожность не помешает

Как заявил ведущий аналитик Amarkets Артём Деев, ЦБ добивался сглаживания курсовых колебаний и ему это удалось в целом — сообщение об остановке покупки валюты не только снизило давление на рубль, но и предупредило попытки использовать активность Банка России для дополнительной спекулятивной игры против рубля.

«Поскольку ситуация была в августе напряжённой и дальнейшие внешние риски сложно было оценить, то действия имели превентивный характер и были верными. Это лучше, чем допустить нечто похожее на резкую волатильность по типу 2015−2016 годов», — уверен Деев.

В свою очередь аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко посоветовал регулятору действовать крайне осторожно, ведь риски падения курса всё ещё сохраняются.

Резервы, отметил он, создаются как некая подушка безопасности на случай возникновения экономической турбулентности.

«В данный момент мировая финансовая система переживает не лучшие времена, а значит действия ЦБ вполне оправданны, особенно учитывая, что правительству будет только выгодно небольшое снижение курса», — сказал Мащенко.

28 января заканчивается налоговый период, в рамках которого экспортеры обменивали валютную выручку, так что, возможно, уже на следующей неделе рубль может подешеветь до отметки в 66,5 за доллар, прогнозирует эксперт.

В свою очередь ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман считает, что решение ЦБ о постепенном возврате к покупкам валюты выглядит вполне логично. Но ведь остались и «недовыкупленные» объёмы валюты за время приостановки покупок с августа. Если приобретать их сразу, то курс доллара и евро снова резко подскочит из-за такого громадного искусственного спроса. Поэтому ЦБ, считает он, растягивает удовольствие на длительный срок.

«Будет осуществлять такие действия постепенно, в течение трёх лет. Это позволит направлять на данные цели лишь 2,8 млрд рублей в среднем в день», — сообщил Гойхман.