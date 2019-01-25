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«Северный поток-2»: собака лает, караван идет 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
США не на шутку встревожены успешным продвижением проекта "Северный поток-2". И грозят, и пугают, и разными бедами стращают всех его участников. Лучше бы учились привыкать, что не все делается под их диктовку.
Вашингтон сильно раздражен. Точнее, главные действующие лица американской политики, начиная с президента Трампа. Причина — планомерная реализация российско-европейского проекта "Северный поток-2", приближающаяся к финальной стадии. Обещания ввести ограничительные меры против компаний, причастных к строительству газопровода, сыплются как из рога изобилия. Это называется брать на испуг. Американцы, конечно, владеют данным искусством. Правда, не всегда получается. Перестает работать.
Намерение если не полностью вытеснить, то хотя бы радикально "подвинуть" Москву на европейском газовом рынке давно для многих в Вашингтоне стало навязчивой идеей. Американские политики самого высокого ранга говорят об этом прямо, без условностей и иносказаний. Более того, для достижения этой цели готовы использовать любые механизмы, в том числе характерные для недобросовестной конкуренции. Впрочем, у Европы своя точка зрения. И пока она непоколебима. Там умеют считать и прогнозировать риски. Поставки американского СПГ танкерами через тридевять земель, а вернее, вод — гораздо более рискованное и дорогостоящее занятие, чем плановая покупка трубного газа. Это очевидный факт, который европейцы не могут не учитывать. И они выбирают Россию как надежного, проверенного долгими десятилетиями сотрудничества поставщика. Се ля ви.
Для политического руководства США, развернувшего страну в сторону наращивания добычи собственных ресурсов и их доминирующих поставок на мировой рынок — факт, мягко говоря, досадный. Но отношения Европы с Вашингтоном в самых разных сферах переживают не самые лучшие времена, а потому элементарно продавить свои газовые интересы у американцев попросту не получается. Они, конечно, продолжают твердить об опасной энергетической, а стало быть, якобы и политической зависимости европейцев от Москвы. Но только эти набившие оскомину мантры транслируются с одной целью: закабалить Европу еще и с этой стороны. С точки зрения энергетики.
Для пущей убедительности США все громче и агрессивнее грозят санкциями европейским компаниям. Но только поздно. Строительство газопровода, повторим, близко к завершению, а европейская элита сделала окончательный выбор, который чудовищно расстраивает Америку. Ну что ж, пора привыкать. По крайней мере, учиться привыкать. Примерно такое же разочарование Вашингтон вполне может ждать и по результатам борьбы с другим масштабным проектом — по формированию транзитных путей из Китая в Европу.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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