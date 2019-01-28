В Киеве испугались последствий завершения газового контракта с РФ

По его словам, это приведёт к падению экономики страны, так как Киеву придется платить огромные деньги на содержание недействующего газопровода.

«Для того, чтобы обслуживать даже пустую трубу, нам нужно три миллиарда долларов в год. Теперь не будет ничего — договор новый не заключают. С чем мы останемся?», — заявил Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

О том, что Россия будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа в Европу, заявила ранее замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко. По её словам, главным фактором, из-за которого Москва в любом случае подпишет соглашение, является необходимость обеспечивать поставки голубого топлива до запуска газопровода «Северный поток — 2».

News.ru писал о том, что строительство «Северного потока — 2» не является главной опасностью для Киева, так как газопровод «Турецкий поток» несёт в себе более серьёзные последствия — после запуска он полностью лишит Украину транзита российского газа через свою территорию.