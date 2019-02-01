Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.77
$
65.60
75.01
68.25
Прогноз
04.02 – 11.02
$
66.50
75.08
Индексы и котировки Brent
61.89
–0.03 Золото
1318.57
+0.06 РТС
1214.45
+0.07
Динамика валют
EUR / USD
01.02
1.1441
+0.0050
17.01
1.1391
29.01
18.01
07.01

Китай пошел на торговые уступки США 

РИА Новости + ещё 17 19 минут назад
Китай в ходе последнего раунда переговоров с США согласился сократить дисбаланс во взаимной торговле и начать активно наращивать импорт американской сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление китайской делегации.
При этом в Пекине отметили, что в ходе последнего раунда переговоров по торговым спорам с США сторонам удалось добиться важного прогресса. "Стороны провели честные, предметные и плодотворные обсуждения", — говорится в заявлении.
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп после переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ в Вашингтоне заявил, что Соединенные Штаты введут новые пошлины в отношении Китая, если не заключат торговую сделку до 1 марта.
Торговая война между Вашингтоном и Пекином
Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.
Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Американский президент Дональд Трамп в свою очередь согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.
На прошлой неделе президент США заявил, что уверен в достижении справедливой торговли с Китаем "тем или иным образом". В то же время в Белом доме отметили, что Трамп не намерен смягчать свои требования, касающиеся, в частности, защиты интеллектуальной собственности, для достижения торгового соглашения с Китаем.
Последние новости
Назван доход сенатора Арашукова Сенатор Арашуков смеялся в зале суда (видео) В чем Волочкова обвинила задержанного сенатора Арашукова
Комментарии2
Экономика , Видео , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , Госсовет КНР , Синьхуа
Читайте также
Видео
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Долги за газ у жителей Чечни вызвали удивление
Личный счет Статьи
Деньги россиян решили отправить Венесуэле
Личный счет Экономика
Россия вывезла золото для Венесуэлы
Экономика
Столкнулись трубами: Варшаве не уйти от «Газпрома»
Компании Экономика
Евро пробил психологическую отметку
Рынки
ЦБ нарушил закон и поставил под угрозу россиян
Личный счет
Для россиян придумали новый штраф
Личный счет Компании
Россиян возмутили газовые проверки
Личный счет Общество
Убытки России: Украина забирает «дочки» за Крым
Компании Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение