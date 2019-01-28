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США и Китай проведут торговые переговоры 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP
Делегация Китая прибудет в Вашингтон для очередного раунда переговоров по торговле, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
С американской стороны в переговорах, которые пройдут 30-31 января, примут участие торговый представитель Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, помощник президента по экономической политике Ларри Кудлоу и помощника президента по торговой и промышленной политике Питер Наварро и другие чиновники.
"Эти встречи являются частью соглашения, достигнутого президентом Трампом и председателем Си Цзиньпином в Буэнос-Айресе 1 декабря 2018 года, о проведении 90-дневных переговоров с целью достижения необходимых структурных изменений в Китае, которые влияют на торговлю между Соединенными Штатами и Китаем. Стороны также обсудят обязательство Китая закупить у США значительное количество товаров и услуг", — говорится в заявлении Сандерс.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в достижении справедливой торговли с Китаем "тем или иным образом". В то же время в Белом доме отметили, что Трамп не намерен смягчать свои требования, касающиеся, в частности, защиты интеллектуальной собственности, для достижения торгового соглашения с Китаем.
Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.
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Экономика , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , Администрация США
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