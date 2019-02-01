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Китай решил задобрить США 

Lenta.ru + ещё 30 24 минуты назад
Фото: Reuters
Власти Китая рассчитывают в скором времени заключить всеобъемлющее соглашение с США, которое положит конец торговой войне. Об этом на переговорах в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, слова которого приводятся в стенограмме на сайте Белого дома.
В своей речи Лю Хэ признал заслуги Трампа в восстановлении американской экономики, которого удалось добиться за счет налоговой реформы, и во внешней политике, в том числе в отношениях с КНДР.
«Под стратегическим руководством вас и председателя [КНР] Си [Цзиньпина] достижение сделки между США и Китаем станет возможным. Мы напряженно работали последние пару дней с представителем [США по торговле Робертом] Лайтхайзером и министром [финансов США Стивеном] Мнучиным, и могу сказать, что наши переговоры идут очень хорошо, мы пришли к важному консенсусу», — сказал Лю.
Также на брифинге по итогам переговоров было зачитано послание Си Цзиньпина Трампу. В нем китайский лидер рассказал, что Пекин уже заключил соглашения об увеличении импорта американских соевых бобов в соответствии с прошлогодними двусторонними договоренностями.
«Как я люблю повторять, я часто чувствую, будто мы знакомы уже давно. Я очень ценю и бережно храню плодотворные рабочие отношения и персональную дружбу с вами. Наслаждаюсь нашими встречами и телефонными звонками, во время которых мы можем говорить о чем угодно», — написал Си.
В ответ Трамп заявил, что отношения между США и Китаем находятся в очень хорошем состоянии, что дает все основания говорить о возможности будущей итоговой торговой сделки. Скорее всего, она будет заключена после финальных переговоров в Пекине в феврале. Однако если до марта достичь согласия не удастся, Вашингтон введет повышенные 25-процентные пошлины на китайские товары на сумму в 200 миллиардов долларов в год, напомнил американский президент.
Торговая война между Китаем и США начала в январе прошлого года с ведения Вашингтоном пошлин на стиральные машины и панели для солнечных батарей. Впоследствии повышенные тарифы распространились на множество товаров, в том числе европейских. В декабре 2018 года Трамп и Си Цзиньпин договорились не вводить новые пошлины до марта. За это время стороны должны провести переговоры и заключить всеобъемлющее торговое соглашение.
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Экономика , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , Госсовет КНР
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