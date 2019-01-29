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Новые рубли стали чаще подделывать 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России увеличилось количество поддельных купюр номиналом в 2000 тысячи рублей. Такие данные представлены в статистике Центробанка, которые приводит газета «Известия».
Причину этой тенденции объясняют более активным оборотом банкноты в денежной системе. 58 процентов фальшивых двухтысячных купюр поступило на экспертизу в ЦБ как сомнительные, 41 процент купюр был обнаружен банками самостоятельно, один процент выявлен при обработке денежной наличности в учреждениях регулятора.
Всего к концу 2018 года обнаружили 384 фальшивых банкнот, но все они низкого качества и распечатаны на цветных принтерах. Доля поддельных двух тысяч рублей в общем количестве фальшивок в России составляет один процент. При этом самой популярной для подделки купюрой по-прежнему является банкнота номиналом в пять тысяч рублей.
Купюра в две тысячи рублей была введена в октябре 2017 года. При ее создании применялись новейшие технологии защиты, однако первые подделки появились уже во втором квартале 2018-го.
Ранее сообщалось о том, что за 2018 год всего было обнаружено 38,5 тысячи поддельных купюр общей номинальной стоимостью в 149,2 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим годом количество подделок уменьшилось на 15 процентов. При этом упало количество поддельных купюр меньшего номинала (500 и 1000 рублей).
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Экономика , Центральный банк России , газета "Известия"
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