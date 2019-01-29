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Венесуэла платит по долгу России дважды в год, заявили в Минфине 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Венесуэла обслуживала свой долг перед РФ без просрочек, выплачивая дважды в год проценты, заявил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
"Как они обслуживают, это очень просто — два раза в год. Ближайший платеж в конце марта. У нас платежи сентябрь и март. Просроченных сумм нет", — отметил Сторчак.
По его словам, последний раз обслуживание состоялось 30 сентября. Замминистра уточнил, что сейчас Венесуэла в течение льготного периода выплачивает проценты, а через несколько лет начнется выплата и самого долга.
"Теперь в конце марта. Льготный период у них сохраняется еще, поэтому тоже только проценты платят. Шесть лет, по-моему, он. В последний раз достаточно крупная сумма была — больше 100 миллионов долларов. Предстоящий платеж такой же. У нас фиксированная процентная ставка", — добавил он.
Замминистра уточнил, что, когда начинается период возврата кредита вместе с процентами, гасится часть долга, это классическая схема погашения госдолга.
Сторчак добавил, что сумма долга составляет 3 миллиарда долларов.
Он сообщил, что взаимоотношения в случае отказа от платежей по тем или иным причинам выстраиваются по линии банков-агентов.
"Соответственно, банк-агент, представляющий интересы кредитора, за согласованный период времени информирует, что вам в такую-то дату нужно заплатить столько-то. Дальше банк дебитора либо подтверждает, что этот платеж осуществит, либо говорит, извините, я не смогу", — отметил Сторчак.
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Комментарии1
Экономика , Сергей Сторчак , Минфин
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