Венесуэла платит по долгу России дважды в год, заявили в Минфине

Венесуэла обслуживала свой долг перед РФ без просрочек, выплачивая дважды в год проценты, заявил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак

"Как они обслуживают, это очень просто — два раза в год. Ближайший платеж в конце марта. У нас платежи сентябрь и март. Просроченных сумм нет", — отметил Сторчак.

По его словам, последний раз обслуживание состоялось 30 сентября. Замминистра уточнил, что сейчас Венесуэла в течение льготного периода выплачивает проценты, а через несколько лет начнется выплата и самого долга.

"Теперь в конце марта. Льготный период у них сохраняется еще, поэтому тоже только проценты платят. Шесть лет, по-моему, он. В последний раз достаточно крупная сумма была — больше 100 миллионов долларов. Предстоящий платеж такой же. У нас фиксированная процентная ставка", — добавил он.

Замминистра уточнил, что, когда начинается период возврата кредита вместе с процентами, гасится часть долга, это классическая схема погашения госдолга.

Сторчак добавил, что сумма долга составляет 3 миллиарда долларов.

Он сообщил, что взаимоотношения в случае отказа от платежей по тем или иным причинам выстраиваются по линии банков-агентов.