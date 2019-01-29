Венесуэла идет ва-банк. Чем Мадуро ответит на санкции США

США выполнили угрозу ввести санкции против властей Венесуэлы — согласно подписанному президентом Дональдом Трампом документу, действие ограничений распространяется на правительство страны, включая государственную нефтяную компанию PDVSA.

США заблокировали все активы и интересы PDVSA в своей юрисдикции, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, в общей сложности заблокированы активы на 7 млрд долларов, еще 11 млрд долларов составят потери в поставках нефти. Блокирование счетов PDVSA означает, что ее выручка будет передаваться не действующему президенту Николасу Мадуро , а оппозиционеру Хуану Гуаидо, которого США признали лидером Венесуэлы.

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, вводя санкции, США сделают исключения для покупки венесуэльской нефти для ряда европейских и карибских стран, чтобы у тех было время для поиска другого поставщика.

Более того, он заверил, что минфин будет выпускать "генеральные лицензии", чтобы НПЗ в США могли продолжать в виде исключения работу с венесуэльской нефтью. Блокировка также не затронет американскую "дочку" PDVSA Citgo, если ее средства не будут передаваться материнской компании.

ЧЕМ ОТВЕТИТ МАДУРО

В свою очередь, Мадуро назвал новые санкции США против PDVSA незаконными и заявил, что в ближайшие часы предпримет меры по защите своей собственности. Он поручил главе PDVSA начать юридические и политические действия для защиты собственности в судах США и мира.

"Если Мадуро перенаправит поставки в сторону Азии, то вполне сможет нивелировать действия США. Вопрос в том, насколько Китай и Индия готовы принять дополнительную венесуэльскую нефть", — отметила в этой связи аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

Власти КНР уже высказались против санкций, заявив, что продолжат развивать сотрудничество с Венесуэлой. США должны нести ответственность за те последствия, к которым приведут санкции, заявили в МИД КНР. Однако эксперт не исключает проблем с оплатой, даже если она будет происходить не в долларах. Возможен переход на бартерные поставки, что несколько снизит эффект от санкций.

ТРЕЙДЕРАМ УЖЕ НЕ СТРАШНО

Мировые цен на нефть на этом фоне продемонстрировали лишь слабую положительную динамику. Опрошенные "Прайм" эксперты не ожидают более значительного влияния венесуэльских санкций — они уже учтены рынком.

Дело в том, что добыча в Венесуэле в течение последнего года упала почти вдвое на фоне тяжелейшего экономического и политического кризиса. По последним оценкам, она опустилась с 1,9 млн баррелей в сутки до примерно 1-1,1 млн баррелей.

"Наблюдались регулярные перебои с поставками, поэтому ключевые покупатели стараются снизить зависимость от сырья Венесуэлы и уже имеют резервные источники. Если в прошлом году сокращением добычи этой страны еще можно было напугать трейдеров, то сейчас новости из региона не оказывают решающего влияния на рынок", — уверен аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук.

НЕФТИ ХВАТИТ НА ВСЕХ

В условиях по-прежнему избыточного объема предложения даже тотальное эмбарго не окажет существенного воздействия, считают эксперты.

Страны ОПЕК накануне подтвердили, что недостатка нефти не будет, чем, возможно, нанесли удар по себе, так как котировки сразу пошли вниз, говорит Кравчук. Поводом послужил отложенный негатив с прошлой недели, когда статистика показала максимальный рост недельных запасов с ноября 2018 года и увеличение числа буровых установок. Это подтверждает намерение США наращивать сланцевую добычу.

"Саудовская Аравия уже сообщила, что соглашение ОПЕК+ вновь будет перевыполнено. Скорее всего, цены в перспективе будут подрастать, но не только в связи с падением экспорта из Венесуэлы", — согласна Лукичева.

"Однако ситуация с поставками тяжелых сортов нефти в Мексиканском заливе усугубится. Общий потенциал снижения поставок — 500 тысяч баррелей в сутки, направляемых в США, при отказе от поставок пострадают американские НПЗ, а премии на поставку тяжелых сортов в этом регионе вырастут", — добавила она.

Пока поставки в США не запрещены, но эксперты не исключают введения санкций на весь экспорт венесуэльской нефти. Однако это произойдет лишь в том случае, если США будут уверены, что не пострадают от этого. Также американские власти не хотят наводить панику на нефтяном рынке.

В конечном итоге, все будет зависеть от того, кто является покупателем на данный момент и будут ли быстро найдены другие поставщики, чтобы не дестабилизировать рынок. Как и в случае с Ираном, США выборочно подходят к ограничениям.

СУДЬБА РЕЖИМА

Эксперты придерживаются разных точек зрения относительно судьбы действующего режима в Каракасе.

"Мадуро находится в очень сложном положении и вряд ли сможет сохранить свой пост. С одной стороны, недовольство населения неконтролируемым ростом цен на сотни процентов и низким уровнем жизни, с другой — давление США, справиться с которым будет очень сложно", — рассуждает Кравчук.

Сделать это без денег — еще сложнее. Ранее в выдаче запасов золота отказала Великобритания, теперь и счета с нефтяными доходами в США будут заблокированы. Единственное, что, вероятно, пока удерживает Мадуро у власти — это поддержка собственной армии, но и этого надолго может не хватить, полагает он.

По мнению Лукичевой, скорее всего, ситуация не продлится длительное время и будет решаться либо военным путем, либо дипломатическими методами. "В любом случае, у Мадуро есть неплохие шансы сохранить пост", — считает она.

Эксперт также высказала мнение, что мы наблюдаем не просто борьбу за власть — в центре конфликта сторон находится сама PDVSA, у которой в апреле 2020 года наступает выплата по облигациям. Если компания допустит дефолт, то большая часть ее активов перейдет в собственность кредиторов, резюмирует она.