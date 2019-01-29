Вопреки всему: «Северный поток — 2» на финишной прямой

Строительство «Северного потока — 2» завершится до конца 2019 года. У проекта много недоброжелателей. Самые активные противники газопровода — США и Украина.

Строительство первой нитки газопровода «Северный поток — 2» завершится в ноябре, второй — в декабре, сообщил финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран , выступая на Европейской газовой конференции.

«Строительство первой нитки будет завершено в ноябре, второй — в декабре», — сказал Коркоран.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год — от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Строительство трубопровода близко к своему завершению, несмотря на препятствия и возражения со стороны Украины, США и некоторых членов ЕС

Эту битву Украина уже проиграла, считает депутат Верховной рады от «Батькивщины» Вадим Ивченко. Проект строительства газопровода «Северный поток — 2» стал крупным провалом для украинской дипломатии, сказал он.

По его мнению, из-за запуска «Северного потока — 2» в обход украинской территории Киев лишится примерно четырех миллиардов долларов, что является «большими средствами». Депутат полагает, что снижение загруженности украинской транзитной системы обернется ее крахом.

Ранее депутат партии «За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что завершение контракта о транзите российского газа через Украину в Европу приведет к краху экономики Украины. Газовый контракт по транзиту между Украиной и Россией заканчивается 1 января 2020 года.

По словам депутата, в случае потери транзита Киеву придется содержать недействующий газопровод и тратить на него огромные средства.

«Первого января (2020 года), после всех их криков, заканчивается контракт с Россией на поставку газа и на гарантированные объемы. Что это означает? Я просто по-русски скажу. Нам для того чтобы обслуживать даже пустую трубу, нужно $3 млрд в год. Теперь не будет ничего — договор новый не заключают», — заявил Рабинович.

21 января в Брюсселе газовые переговоры в формате Россия — Еврокомиссия — Украина. Но по их итогам стороны ни к чему не пришли.

В то же время американские власти усиливают давление на Евросоюз в борьбе с «Северным потоком — 2», сообщила ранее немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам источника, правительство США намерено остановить строительство газопровода. « (В ЕС) должны принять меры, прежде чем Россия окажет огромное влияние на наших европейских партнеров», — заявил собеседник издания.

«Мы хотим, чтобы проект был остановлен Настало время для действий», — цитирует издание сотрудника американской администрации.

Ранее США прибегли к методам шантажа в попытке подорвать строительство. Американский посол в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию «Северного потока — 2».

По словам Гренелла, «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» приведут к тому, что поставки газа в страны Европы через Украину станут избыточными и страна потеряет свое значение в сфере политики безопасности, а это, по мнению американской стороны, приведет к увеличению «риска интервенций» с российской стороны.

Впрочем, в Германии это угрозы не восприняли всерьез. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал решать вопросы европейской энергополитики исключительно в Европе. Немецкие депутаты сравнили Гренелла с «наместником императора Вашингтона». Однако эти методы не сработают, отметили политики.

Европа не сможет обойтись без проекта «Северный поток — 2», и нельзя допустить его остановки, заявил РИА «Новости» член правления австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер.

«Я не думаю, что мы в Европе сможем обойтись без «Северного потока — 2». Спрос на импорт газа будет только расти, понадобится не только «Северный поток — 2», но и сверх того дополнительные поставки газа. Нельзя допустить остановки проекта», — сказал Ляйтнер.

Строительство газопровода одобряет подавляющее большинство немцев, свидетельствуют данные обнародованного недавно опроса, проведенного социологическим институтом Forsa по заказу медиагруппы RTL

Согласно им, 67% немцев не разделяют мнение президента США Дональда Трампа о том, что новый газопровод сделает Германию зависимой от России. 73% респондентов одобряют строительство газопровода, 16% выступают против.

Также против проекта «Северный поток — 2» выступают Польша, Литва и Латвия. Там считают, как и в США, что Россия использует газопровод как инструмент политического влияния. Несмотря на это, Хаас подчеркивал, что уже ничто не сможет остановить выгодный в том числе и для Европы проект.

Москва ранее неоднократно поясняла, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом и не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.