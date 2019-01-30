Китай готовит революцию на мировом рынке газа

Китайские ученые уверяют, что разработали новый способ добычи сланцевого газа. В случае успеха Китай, обладающий крупнейшими мировыми запасами сланцевого газа, совершит новую энергетическую революцию и полностью перекроит мировой рынок газа. Негативные последствия почувствует многие, в том числе Россия. Что же придумал Китай?

Китайские ученые разработали новый способ добычи сланцевого газа, который может решить проблемы с разработкой китайских сланцевых месторождений, пишет издание South China Morning Post, передает Прайм. Это результат десятилетней работы ученых. Испытания новой технологии намечены на весну. В случае успеха Китай может совершить новую энергетическую революцию и перекроить рынок газа в глобальном масштабе.

Китай обладает крупнейшими запасами сланцевого газа на планете — около 31,6 трлн кубических метров. Это вдвое больше, чем в сумме запасы США и Австралии. Однако добывать столько газа, сколько необходимо стране Пекин технологически пока не в состоянии.

Работы в этом направлении, конечно, идут. Поднебесная изучила западный опыт по разработке нетрадиционных запасов газа, и, внедрив собственные инновации, смогла реализовать всю производственную цепочку добычи сланцевого газа — от географической разведки, бурения скважин до гидроразрыва пласта. Однако на практике оказалось не все так просто. Китай начал добывать сланцевый газ на месторождении Фулин, но добыча не идет так быстро, как планировалось. В 2018 году здесь было добыто все те же 6 млрд кубометров газа, что и в 2017 году, хотя китайская компания Sinopec, разрабатывающая месторождение, обещала нарастить добычу до 10 млрд кубометров еще по итогам 2017 года. Но выйти на этот уровень не удается уже два года.

В итоге Китай как крупнейший импортер энергоресурсов вынужден увеличивать закупку импортного голубого топлива. В прошлом году поставки выросли более чем на треть — до 90,39 млн тонн природного газа, и они продолжат расти в геометрической прогрессии. Всего за два года — к 2020 году — Пекин намерен увеличить импорт газа до 140 млрд кубов.

План по добыче собственного сланцевого газа — 30 млрд кубов к 2020 году и 100 млрд кубов к 2030 году. Однако без революционных технологий они могут быть сорваны.

Проблема в том, что основные запасы сконцентрированы в провинции Сычуань на глубине более 3,5 километра ниже уровня моря, а нынешние технологии, в частности гидравлический разрыв пласта, не позволяют вести добычу на таких глубинах. Чтобы добраться до газа, находящегося на глубине 3,5 километра, необходимо давление жидкости около 100 мегапаскалей, или примерно такое же, как на дне Марианской впадины в Тихом океане, самой глубокой точке на планете. Столь прочного насоса или трубы, способного выдержать такое давление, нет. Поэтому попытки китайцев добраться до богатых сланцевым газом пластов не увенчались успехом.

Впрочем, глубина — это полбеды. Другая серьезная проблема — это дефицит воды, которой необходимо очень много для добычи при нынешних технологиях.

«У американцев сошлось много факторов для того, чтобы случилась сланцевая революция. У Китая есть деньги, но нет воды. Это дефицитный товар. Поэтому китайская технологическая революция должна состоять в изобретении метода безводной добычи сланцевого газа. Сейчас такой технологии нет», — говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Именно такую безводную технологию под названием «энергетический стержень» и разработала в Китае группа ученых-ядерщиков главной государственной лаборатории контролируемых ударных волн при Сианьском транспортном университете под руководством профессора Чжан Юнмина, уверяет китайская газета. В отличие от технологии гидраразрыва пласта, в которой для высвобождения газа, находящегося в осадочных породах, используется жидкость под высоким давлением, устройство китайских ученых использует мощный электрический ток для генерации концентрированных, контролируемых ударных волн для достижения того же результата.

«Ударная волна, создаваемая устройством, может достигать 200 мегапаскалей, что, как ожидается, приведет к формированию зоны разлома диаметром до 50 метров», — рассказал профессор Чжан Юнмин.

Хотя технология может создавать серьезные риски из-за высокой сейсмоактивности провинции Сычуань.

Преимущество этой технологии, которая все еще находится в зачаточном состоянии, заключается в том, что она потенциально более щадящая для окружающей среды, нежели способ гидравлического разрыва пласта, отмечает профессор Китайского университета нефти города Циндао Ван Чэнвэнь. Однако, по его мнению, все еще предстоит выяснить, действительно ли устройство сможет генерировать достаточно энергии для разрушения горных пород на таких глубинах.

Если у китайцев получится, и они смогут добывать весь свой сланцевый газ благодаря новой технологии, то это будет мировая энергетическая революция. И ее последствия будут иметь глобальный характер.

«Это перевернут весь рынок энергетики. Растущий рынок Китая «пылесосит» сейчас весь рынок. Китайцы скупают весь лишний СПГ, который есть на мировом рынке. Даже если по контракту СПГ отгружается в Европе, то его зачастую перегружают и увозят в Азию, где цены выше. Китай снижает долю угля в энергобалансе и активно увеличивают потребление газа. Именно из-за него в Азии держится высокая цена на СПГ и зимой, и летом», — говорит эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Если Китай сможет обеспечивать свои потребности в голубом топливе за счет собственной добычи, то это обвалит цены на СПГ, и все проекты, которые заложены под растущий китайский рынок, лишаться рынка сбыта и станут нерентабельными. Пострадают не только Австралия, Катар, Америка и ближневосточные поставщики, но и Россия, которая тоже инвестирует в СПГ-заводы в надежде получить свой кусок пирога на китайском рынке.

«Это затронет «Ямал-СПГ», который ориентирован все-таки на азиатские рынки. Проекты «Арктик-СПГ» и даже третья очередь СПГ-завода на Сахалине не будут реализованы, хотя это наиболее простой и наиболее конкурентный по себестоимости проект», — говорит Юшков.

В худшем случае Китаю станут не интересны и российские трубопроводные проекты по поставке газа. Уже почти достроенный газопровод «Сила Сибири» может стать единственным, хотя в планах сегодня строительство еще двух. В общей сложности благодаря запуску всех этих проектов, в том числе СПГ-заводов, Россия рассчитывает поставлять в Китай 80 млрд кубометров голубого топлива в год. Новые китайские технологии могут помешать этим планам. Падение цен на СПГ может также привести к негативным последствиям для Газпрома на европейском рынке газа.

Интереса к этим китайским технологиям у России нет, так как ни проблем с водой, ни с добычей газа у нас нет. В России еще много традиционных газовых месторождений. Нам нужны сегодня совсем другие технологии — по добыче сланцевой нефти на месторождениях Баженовой свиты.

«Сланцевая нефть везде очень разная. Поэтому просто скопировать американские или какие-то еще технологии и начать добывать, не получится. Нам надо взять технологического лидера, и адаптировать западные технологии под российскую геологию. До 2014 года были СП «Лукойла» с Total, «Роснефти» с ExxonMobil и со Statoil. Но потом все это накрылось санкциями, и сейчас мы сами пытаемся создать технологии», — напоминает Юшков.

Однако главный вопрос в том, смогут ли китайцы совершить эту технологическую революцию на рынке газа? Пока кроме радужных заявлений у Китая ничего нет. «Не факт, что китайцы вообще дойдут до испытаний, а если дойдут, то не факт, что они завершаться успешно, а не провально», — скептичен Юшков. Японцы, например, тоже говорили, что научились добывать газ из гидрата метана, что запасы огромные и исчисляются десяткам и даже сотнями триллионов кубометров. Что это будет технологическая революция. Однако ничего подобного пока так и не произошло.

На практике из сотен заявленных проектов выстреливают единицы, поэтому энергетические революции случаются не так часто. Последняя, конечно, это сланцевая революция США. Но если заглянуть в историю, то шли они к ней путем проб и ошибок не одно десятилетие.

К 70-м годам прошлого века американские власти начали подстегивать налоговыми льготами развитие добычи (которая начала падать) на новых территориях и добычу нетрадиционных ресурсов. Налоговые льготы были не только для сланцев, но для битумных песков и для других трудноизвлекаемых запасов. Многие пытались разработать рентабельный способ извлечения газа из плотных сланцевых пластов, но удалось это лишь одному предпринимателю. «Отец сланцевой революции Джордж Митчелл на своем участке 18 лет бурил, вкачивал туда кучу денег до того, как додумался использовать одновременно две известные технологии — гидраразрыв пласта и направленное бурение, которые и принесли успех. С этого все и началось. Но ему пришлось бурить 18 лет, а налоговые льготы действовали еще больше», — напоминает Юшков.

«У китайцев ранее уже были планы по добыче сланцевой нефти и сланцевого газа. Была программа, но все планы были сорваны и даже были уменьшены прогнозы по добыче на следующие периоды. Поэтому и сейчас не стоит это воспринимать как стопроцентный успех», — считает эксперт ФНЭБ.

Проблемы с увеличением добычи на месторождении Фулин связаны, судя по всему, технологическими проблемами, а также с рентабельностью добычи.