Экономика Германии дала сбой

Правительство Германии выпустило уточненный прогноз о росте национальной экономике в 2019 году. Согласно ему, ВВП по итогам года увеличится только на один процент вместо планировавшихся ранее 1,8 процента.

Уточненный прогноз презентовал министр экономики и энергетики Петер Альтмайер, которого цитирует Deutsche Welle . По его словам, наибольшее негативное влияние на немецкую экономику оказали внешнеэкономические факторы, в частности грядущий выход Великобритании из Евросоюза , запланированный на конец марта, — он может привести к «существенным искажениям в экономической политике». Среди других причин — торговая война между США и Китаем, затронувшая Европу и ее товары.

При этом, по словам Альтмайера, в Германии сохраняется положительная динамика, в том числе по показателям безработицы — по итогам 2019 года она снизится с 5,2 до 4,9 процента.