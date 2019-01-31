Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.60
$
65.50
75.15
75.23
Прогноз
04.02 – 11.02
$
66.50
75.08
Индексы и котировки Brent
61.99
+0.19 Золото
1322.64
+0.01 РТС
1218.45
+0.02
Динамика валют
EUR / USD
31.01
1.1481
+0.0089
17.01
1.1391
28.01
17.01
06.01

Экономика Германии дала сбой 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: EPA
Правительство Германии выпустило уточненный прогноз о росте национальной экономике в 2019 году. Согласно ему, ВВП по итогам года увеличится только на один процент вместо планировавшихся ранее 1,8 процента.
Уточненный прогноз презентовал министр экономики и энергетики Петер Альтмайер, которого цитирует Deutsche Welle. По его словам, наибольшее негативное влияние на немецкую экономику оказали внешнеэкономические факторы, в частности грядущий выход Великобритании из Евросоюза, запланированный на конец марта, — он может привести к «существенным искажениям в экономической политике». Среди других причин — торговая война между США и Китаем, затронувшая Европу и ее товары.
При этом, по словам Альтмайера, в Германии сохраняется положительная динамика, в том числе по показателям безработицы — по итогам 2019 года она снизится с 5,2 до 4,9 процента.
На заявление министра отреагировали другие немецкие политики. Глава оппозиционной Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер назвал ухудшение прогноза «тревожным сигналом» и призвал правительство начинать активно бороться с рецессией. Представитель фракции «Союза-90/Зеленых» в Бундестаге Аня Хайдук призвала власти обратить большее внимание на европейских партнеров, которые могут принести Берлину выгоду в условиях торговых барьеров с Китаем и США.
Последние новости
В России захотели ограничить гласность правосудия Самолет с неизвестным грузом прилетел в Москву из Венесуэлы В России упразднили военные кафедры
Комментарии1
Экономика , Бундестаг , ЕС , Deutsche Welle
Читайте также
Видео
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Долги за газ у жителей Чечни вызвали удивление
Личный счет Статьи
Деньги россиян решили отправить Венесуэле
Личный счет Экономика
Столкнулись трубами: Варшаве не уйти от «Газпрома»
Компании Экономика
Евро пробил психологическую отметку
Рынки
ЦБ нарушил закон и поставил под угрозу россиян
Личный счет
Для россиян придумали новый штраф
Личный счет Компании
Россиян возмутили газовые проверки
Личный счет Общество
Убытки России: Украина забирает «дочки» за Крым
Компании Статьи
Из украинцев выбьют долги за газ
Экономика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение