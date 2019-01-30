Причем здесь Россия? В Венесуэле потеряли золото

Оппозиция обвиняет Николаса Мадуро в попытке вывести 20 тонн золота из Каракаса в Москву. По данным депутатов, для этих целей уже якобы прибыл самолет из России. Ранее стало известно о том, что Банк Англии отказался выдавать Мадуро слитки золота на сумму $1,2 млрд При этом США уже предоставили право распоряжаться самопровозглашенному «президенту» Хуану Гуайдо активами правительства и центрального банка Венесуэлы, которые находятся на счетах американских банков.

Депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы рассказали, что из банка страны хотят вывезти 20 тонн золота в Россию. Национальная ассамблея Венесуэлы, большинство депутатов которой находятся в оппозиции к Николасу Мадуро, потребовала прояснить ситуацию с золотом. Об этом сообщается в твиттере парламента страны.

Соответствующую информацию сообщили сотрудники Банка Венесуэлы, отмечают оппозиционеры.

«Мы требуем предоставить все подробности. Это не золото Каликсто Ортеги (глава Банка Венесуэлы — «Газета.Ru»). Оно принадлежит народу», — говорится в сообщении.

При этом, по данным депутатов, самолет за золотом уже якобы прибыл из Москвы в Каракас.

Как сообщала ранее «Новая газета», 28 января в 14.00 из московского аэропорта Внуково в Каракас вылетел Boeing 777. Это чартерный рейс №9801 компании Nordwind Airlines.

Сообщения о прибытии в Каракас самолетов из России появлялись и ранее. В частности, издание The Bell сообщало со ссылкой на Flightradar, что Gulfstream G500 с бортовым номером TC-TTC вылетел из московского аэропорта Внуково и приземлился в Каракасе.

Впрочем, посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию о прилете в республику российских самолетов. Как заявил он в интервью РИА «Новости» , никаких разрешений на это представители дипмиссии не оформляли.

Напомним, на фоне продолжающейся несколько лет тяжелой экономической ситуации: гиперинфляции, дефицита продуктов и предметов первой необходимости в стране недавно произошла попытка политического переворота. При этом США и большинство европейских и латиноамериканских стран поддержали объявившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо.

На данный момент «начинается процесс защиты активов Венесуэлы», заявил во вторник, 29 января, лидер оппозиции.

Хуан Гуайдо уже получил право распоряжаться активами правительства и центрального банка Венесуэлы, находящимися на счетах американских банков, сообщил госдепартамент США . Речь идет о финансовых счетах кабинета министров и Центробанка Венесуэлы в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и в других американских банках.

Ранее Банк Англии отказался возвращать президенту Венесуэлы Николасу Мадуро слитки золота на сумму $1,2 млрд, выяснило агентство Bloomberg

В России уже признали, что из-за политического кризиса в Венесуэле возможны проблемы с обслуживанием долга Венесуэлы перед Москвой. Таким мнением поделился с журналистами замминистра финансов Сергей Сторчак

По его словам, выполнение финансовых обязательств зависит от верности венесуэльских военных «своему долгу и присяге».

«Другую оценку трудно дать, невозможно», — заявил Сторчак журналистам.

Наша страна дала Каракасу кредит на $4 млрд в 2011 году с целью финансирования закупок российских промышленных товаров. В ноябре 2017 года страны подписали межправительственный протокол о реструктуризации задолженности на $3,15 млрд на 10 лет с минимальными платежами в первые шесть лет.

Как заявил на днях в интервью «Газете.Ru» один из лидеров оппозиции, депутат Национального собрания Венесуэлы Хуан Пабло Гуанипа, долги перед Россией и Китаем «являются обязательными».

«Они были взяты государством законно на основе заключенного контракта. Важно отметить, что в Венесуэле, как и при любой другой демократии, парламент выполняет функции контроля и должен подтвердить государственную задолженность. Новое правительство вместе с парламентом страны — Национальным собранием — должно сертифицировать законно заключенный долг и взять на себя обязательство выплатить или пересмотреть его», — заявил он.

По его словам, венесуэльское правительство погрязло в коррупции, Венесуэле навязывают нежизнеспособную модель развития и подвергают население постоянному унижению.

«Надеемся, Россия сможет понять ветер перемен, который сейчас вдохновляет венесуэльцев», — отмечал он в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Между тем режим Николаса Мадуро пытается защититься от действий оппозиции. Так, Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо покидать территорию страны, а также заблокировал его счета, сообщил председатель суда Маикель Морено в своем твиттере.