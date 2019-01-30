Венесуэла обещала России заплатить по долгам

Венесуэла, несмотря на серьёзный экономический и внутриполитический кризис, в обязательном порядке выполнит перед РФ все свои финансовые обязательства. Такое обещание дал президент этой латиноамериканской страны Николас Мадуро . Можно ли ему верить и каковы шансы, что Москва увидит вложенные в Боливарскую республику миллиарды долларов?

«Венесуэла платит, всегда вовремя», — сказал Мадуро в интервью РИА Новости.

Таким образом, президент этой страны подтвердил гарантии, что кредиты, которые были выданы Москвой, а также Пекином, обязательно будут возвращены.

Однако всё не совсем так. Как бы красочно Мадуро ни расписывал свои обещания, Венесуэла сейчас на грани экономического краха. Ему, как президенту, нечего терять и смысла выполнять свои обещания нет, как и у многих стран, имеющих долги перед нами ещё со времён СССР. Венесуэла, по данным российской стороны, обслуживала свой долг без просрочек, проценты платились дважды в год — в сентябре и марте. Пока что Каракас выплачивает проценты по кредиту, но уже через несколько лет начнётся плата и самого долга. Сумма задолженности составляет $3 млрд

Вместе с тем Минфин РФ не исключил, что у Венесуэлы возникнут трудности в обслуживании долга. Как пояснил замминистра финансов Сергей Сторчак , всё зависит от венесуэльских военнослужащих, насколько они «будут верны своему долгу и присяге».

По словам Мадуро, Владимир Путин оказывает помощь Венесуэле от России во всех смыслах.

«Мы принимаем её с благодарностью», — подчеркнул он.

Кроме того, венесуэльский лидер призвал Москву поддерживались постоянные контакты, чтобы поддержка шла по дипломатическим и политическим каналам, заявив, что Каракас рассчитывает на экономическую поддержку со стороны РФ и КНР.

Верховный суд, выступающий на стороне Мадуро, тоже не сидит на месте. Он начал борьбу с оппозиционером Хуаном Гуаидо, заморозив его счета. Спикеру парламента также запретили совершать сделки с недвижимостью и выезжать из страны. Кстати, решение суда последовало сразу после того, как в США заявили о передаче Гуаидо венесуэльских активов в американских банках.

Обесцененные обещания

В беседе с News.ru заместитель директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников заявил, что для того, чтобы Мадуро выполнил обещания, надо помимо желания иметь и средства, которых сейчас у Венесуэлы нет.

«Без финансовой поддержки Китая, России и той же Турции режиму Мадуро сегодня не выжить — это очевидно», — уверен Калашников.

Вопрос в том, удержится ли он у власти или нет. Замдиректора Института Латинской Америки считает, что этот кризис он переживёт, но ненадолго, потому что вопрос о проведении всеобщих выборов и о том, кто в результате придёт к власти, неизбежен.

«Пока Мадуро у власти — мы будем его поддерживать. А если к власти придёт оппозиция — с ней надо вести диалог и договариваться о том, чтобы наши интересы были учтены», — сказал эксперт.

Хотя рассчитывать на это сейчас трудно, поскольку США наверняка будут давить на оппозицию, чтобы выгнать нас из этого региона.

Старший научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков уверен, что режим Мадуро, который всё развалил и снизил добычу нефти с 3,5 млн баррелей в сутки до менее 1 млн баррелей, ничего не вернёт.

«Просто там рассчитывают, что российские власти будут поддерживать его просто за то, что он против Америки», — сказал Жаворонков.

Говоря о проблемах Венесуэлы, он отметил, что Каракасу не нужно проводить каких-то феноменальных реформ, там следует прийти к свободному ценообразованию.

«Катастрофа в стране вызвана тем, что товарищи, начитавшись Маркса и Энгельса, решили регулировать цены и поэтому у них настал дефицит. После этого они дошли до следующей гениальной идеи — давайте напечатаем много денег, чтобы всем хватило. Деньги обесценились. Порядок в стране можно навести буквально за год. До прихода к власти коммунистов Венесуэла была одной из самых богатых стран региона», — вспоминает эксперт.

В свою очередь экономист Дмитрий Орешкин уверен, что Мадуро не будет выполнять обещания, точно также, как их не выполнила Куба, имевшая $35 млрд долгов со времён Брежнева, свыше $31 млрд из которых ей в итоге списали.

«Но и остаток Куба выплатить не может. То же самое и здесь — если Мадуро сохранит власть, то ему долг спишут, и проблема урегулируется. Будет считаться, что стороны пришли к взаимному соглашению. То, что денег нам этих не видать — это очевидно», — сказал Орешкин.

Долги, по его мнению, сформировались в массе своей у тех стран, с которыми при СССР велась торговля оружием. Они получали связанный кредит на покупку вооружений. То есть получается так, что государства за наши деньги приобретали наше же оружие, а потом долги списывались, поскольку оружие не производит материальных ценностей.

При этом Орешкин считает, что то, что вкладывалось в развитие нефтяного сектора Венесуэлы, должно теоретически приносить прибыль. Правда, не в руках Мадуро.