В Минстрое заявили о необходимости ремонта трети теплосетей

Минстрое заявили, что около 29% всех российских теплосетей требуют замены, а на модернизацию коммунальной инфраструктуры в России необходимо тратить около 300 млрд руб. в год. Об этом пишут "Известия"

В ведомстве отметили, что ежегодно требуется обновлять 4–5% инфраструктуры теплосетей.

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев заверил, что прорывы на теплосетях происходят из-за недостаточного финансирования.

Ранее в Минстрое заявили, что не поддерживают ввода норм на потребление электроэнергии для населения.