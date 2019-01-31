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В Минстрое заявили о необходимости ремонта трети теплосетей 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Минстрое заявили, что около 29% всех российских теплосетей требуют замены, а на модернизацию коммунальной инфраструктуры в России необходимо тратить около 300 млрд руб. в год. Об этом пишут "Известия".
В ведомстве отметили, что ежегодно требуется обновлять 4–5% инфраструктуры теплосетей.
Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев заверил, что прорывы на теплосетях происходят из-за недостаточного финансирования.
Ранее в Минстрое заявили, что не поддерживают ввода норм на потребление электроэнергии для населения.
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