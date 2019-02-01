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Россия сократила вложения в госдолг США 

News.ru + ещё 2
Фото: Jacquelyn Martin/AP/TASS
Вложения России в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) сократились в ноябре 2018 года на $1,815 млрд по сравнению с предыдущим месяцем. В октябре этот показатель вырос на $210 млн, следует из данных американского финансового ведомства.
В конце ноября US Treasuries принадлежали России на сумму $12,814 млрд против $14,629 млрд месяцем ранее. Снижение произошло за счёт сокращения инвестиций в краткосрочные бумаги, передаёт «Интерфакс».
В долгосрочные UST было инвестировано $3,751 млрд российских средств против $3,240 млрд месяцем ранее, а вложения в краткосрочные бумаги сократились с $11,389 млрд до $9,063 млрд
Ситуация, при которых объем вложений в краткосрочные бонды превышает инвестиции в долгосрочные бумаги, нехарактерна как для России, так и для большинства других стран.
Резко снижать вложения в американские гособлигации Москва стала в апреле 2018 года, когда на фоне санкций в отношении России инвестиции в US Treasuries упали с $96,1 млрд до $48,7 млрд В мае показатель рухнул до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список крупнейших держателей госдолга США. В 2013 году инвестиции России в US Treasuries превышали $150 млрд
Как писал News.ru, госдолг США — является историей обмана. Правительства других стран тратят миллиарды долларов на покупку американских ценных бумаг, продажа которых бумаг напоминает историю, когда колонисты выменивали золото индейцев на копеечные стёклышки. Таким образом, фактически госдолг Америки превращается в «ценную бумагу», приносящую стабильный доход. По данным на конец октября инвестиции России в казначейские бумаги Минфина США составили $14,629 млрд
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Экономика , Казначейство США , Интерфакс
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