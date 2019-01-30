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Названы главные должники среди регионов России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Количество регионов, у которых величина государственного долга выше собственных доходов, снизилось за 2018 год с семи до двух. Об этом в интервью ТАСС рассказала директор департамента межбюджетных отношений Министерства финансов Лариса Ерошкина.
Сейчас в список таких регионов входит Республика Мордовия и Костромская область. При этом Костромская область снизила госдолг за 2018 год на семь процентов (1,5 миллиарда рублей), а Мордовия, наоборот, увеличила на 12 процентов (6,2 миллиарда рублей).
Для этих регионов установлен особый механизм регулирования: санкционирование расходов через Федеральное Казначейство и установление очередности платежей по расходам за счет доходов регионов. Такой же режим установлен в Республике Хакасия, которая также уменьшила размер госдолга и объем кредитной задолженности.
Директор департамента рассказала, что были рассмотрены бюджеты регионов на 2019 год и даны рекомендации тем, у кого находили несоответствия с ранее принятыми обязательствами. Поэтому причин для беспокойства и шансов для дефолта регионов Ерошкина не видит.
«Руководители регионов, с которыми заключены соглашения, анализируют параметры долга, следят за финансовой дисциплиной при исполнении бюджета», — отметила она.
По словам Ерошкиной, госдолг регионов за 2018 год сократился на 4,7 процента (109 миллиардов рублей), в том числе задолженность по рыночным заимствованиям сократилась на 2,3 процента (28 миллиардов рублей).
В 2017 году самый большой вклад в снижении общей задолженности внесли Москва (минус 27,5 миллиардов рублей) и Челябинская область (минус 12,9 миллиарда рублей). При этом, их усилия были нивелированы за счет долгов Санкт-Петербурга (плюс 21,1 миллиард рублей) и Республики Мордовия (плюс 9,8 миллиарда рублей).
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Экономика , Лариса Ерошкина , Федеральное казначейство , Минфин , ИТАР-ТАСС
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