Россиян припугнули схлопыванием кредитного пузыря

Всемирный банк обеспокоен двукратным ростом закредитованности россиян и предрекает возникновение финансового пузыря. В России действительно наблюдается удивительная ситуация: россияне активно наращивают потребление, хотя реальные доходы продолжают падать. Такие диспропорции, как правило, до добра не доводят. Насколько опасная ситуация сложилась на рынке кредитования?

Россияне берут кредиты рекордными темпами, что вызывает обеспокоенность у Всемирного банка. Так, в декабре 2018 года закредитованность населения страны достигла 210 млрд евро, что в два раза больше декабря 2013 года. Рост инфляции и повышение ставки НДС может привести к возникновению финансового пузыря, пугают западные эксперты Le Figaro . Россияне, не справляясь с кредитной нагрузкой, начнут брать новые кредиты, чтобы выплатить старые, а с ростом процентных ставок это станет еще более невыгодно. Все это в итоге может привести к еще большему замедлению российской экономики.

В последние годы в России действительно наблюдается бум кредитования, особенно ипотечного. Всего за прошлый год было выдано кредитов на 18% больше, чем в 2017 году: 37,41 млн новых кредитов на 8,61 трлн рублей, посчитало Объединенное кредитное бюро. При этом объем кредитования вырос на 46%.

В частности, на 40% выросло количество выданных новых кредитных карт, на 35% — ипотечных кредитов, на 19% — кредитов наличными, на 12% — автокредитов. Причем объемы выдачи ипотеки выросли в полтора раза — до 3 млн рублей, по данным федерального жилищного оператора Дом.РФ. Что неудивительно: средняя ставка по ипотеке впервые за всю историю опустилась ниже 10% по итогам года, составив примерно 9,6%.

Собственно, россияне активно брали кредиты в прошлом году как раз на фоне снижения ставок. Кредитные деньги стали более доступными из-за смягчения монетарной политики Центробанка . Свою роль сыграло и улучшение экономической ситуации.

Между тем в России наблюдается удивительная ситуация — кредитный бум на фоне падения доходов. Реальные доходы россиян снизились более чем на 11% за последние 5 лет, что изменило финансовое поведение россиян — теперь они сберегают менее 5% своего дохода, это самый низкий показатель с 2002 года, указывает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Однако сограждане продолжают наращивать потребление — оборот розничной торговли вырос за год на 2,6%, и большую роль в этом играет потребительское кредитование, добавляет он.

Рост потребительского спроса на кредиты имеет искаженную природу — население берет кредиты для поддержания своего необходимого уровня расходов в условиях спада благосостояния, для получения жизненно необходимых благ в виде, например, жилья, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«Это подтверждается спадом потребительских настроений — люди берут ипотеку сейчас, так как потом ситуация с доходами может стать еще хуже, а кредиты — дороже», — поясняет он.

Неужели в России действительно надувается кредитный пузырь, схлопывание которого угрожает финансовой стабильности страны?

«Вероятно, многие заемщики перекредитовываются, закрывая один кредит с помощью другого, и это очень рискованное поведение. Но до создания и схлопывания пузыря еще очень далеко, фактически сейчас нет признаков формирования пузыря на рынке банковских потребительских кредитов или микрозаймов», — считает Жарский.

Долги по кредитам у населения растут: за год они увеличились на 20% — до 15,9 трлн рублей. Однако объемы вкладов населения по-прежнему превышают объемы задолженности физлиц почти в два раза, в то время как в развитых экономиках они находятся приблизительно в пропорциях один к одному, говорит Анастасия Соснова из ИК «Фридом Финанс». И один из главных индикаторов схлопывания кредитного пузыря — уровень просроченной задолженности населения по кредитам — тоже не вызывает беспокойства. На начало декабря 2018 года доля просрочки составила всего 5,5% (в сегменте ипотеки и вовсе 2%), тогда как в 2015 году была 7–8%. Поэтому ждать в скором времени схлопывания кредитного пузыря, пожалуй, не стоит. И Центробанк по этому поводу пока спокоен, так как критической активизации рисков в потребкредитовании пока нет.

Однако на горизонте двух–трех лет, если россияне продолжат жить в долг при отрицательной динамике реальных доходов, ситуация может выйти из-под контроля.

Предпосылки для схлопывания кредитного пузыря в явной диспропорции: темпы кредитной экспансии превышают темпы роста доходов населения более чем в шесть раз, предупреждает Покатович. Если долги населения по кредитам растут на 20%, то денежные доходы населения — менее чем на 4% по итогам прошлого года.

Поэтому российский регулятор уже предпринимает превентивные меры. Это и увеличение коэффициентов риска по необеспеченным кредитам, и ограничение уровней ставок по микрозаймам (с 28 января 2019 года до уровня 1,5% в день), и рассмотрение возможностей по предоставлению «кредитных каникул» для ипотечных заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Скорее всего, кредитный бум пойдет на умеренный спад в этом году, так как от ЦБ ждут дальнейшего повышения ставок, что вынуждает банки реагировать повышением процентов по кредитам. Недавно крупнейшие игроки рынка уже заявили о повышении ипотечных ставок.

«В таких условиях население будет использовать ресурсы с крайней осторожностью, вероятно, на наиболее серьезные приобретения, например, в виде жилья. Поэтому хотя темп роста ипотечного портфеля и замедлится в этом году, однако останется на уровнях, по нашим оценкам, близких к 13–16%», — считает главный аналитик «БКС Премьер».

В конце прошлого и начале этого года банки повысили ставки примерно на 1%, отметил недавно исполнительный директор, главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников . Так, у Сбера базовая ставка по кредитам на новостройки выросла до 10,5%, на готовое жилье — до 10,7%. Это приведет к снижению спроса на ипотеку примерно на 20%, что станет заметно с начала весны, считает он.

Национальное бюро кредитных историй посчитало, сколько россияне должны зарабатывать, чтобы могли обслуживать ипотечный кредит. В среднем доход семьи должен составлять 70,3 тыс. рублей. Приемлемым для заемщика является вариант, когда ежемесячные платежи не превышают 1/3 от ежемесячного дохода. Для Москвы и Московской области рекомендуемый семейный доход самый высокий — 135,9 и 101,4 тыс. рублей. На втором месте Ямало-Ненецкий АО (86,7 тыс. рублей), далее идут Санкт-Петербург (81,3 тыс. рублей) и Ленинградская область (76,1 тыс. рублей).

«Выходом падения доходов на фоне роста кредитования может стать рост производительности труда, для чего нужны государственные субсидии на создание высокопроизводительных рабочих мест, мотивация компаний на создание этих мест и мотивация сотрудников. Это длительный эволюционный процесс, который сейчас идет медленно, но его можно было бы ускорить, вложив деньги резервных фондов. К сожалению, низкий темп роста ВВП на 1–1,5% в год не дает правительству смелости проводить эксперименты с реформами», — рассуждает Жарский.

Однако резервные фонды, формируемые за счет сверхдоходов от нефти и газа, копятся на случай падения цен на нефть. Это внешний фактор, на который Россия может влиять лишь опосредованно (в рамках сделки ОПЕК+). Без такой подушки безопасности будет очень сложно пережить очередной нефтяной кризис (а он неизбежен, вопрос лишь когда).