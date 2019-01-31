Нищета накрывает: бедных посчитают по-новому

В России будут по-другому оценивать бедность — новая методика будет учитывать женщин с детьми до шести лет и другие категории, не представленные сейчас в исследовании. Новый подход может повысить общий показатель числа малоимущих в стране. Вместе с тем предполагается, что такая методика поможет государству вовремя «вытащить» некоторые категории из зоны риска и бороться с бедностью эффективнее.

Росстат планирует оценивать уровень бедности в России по новой методике, которая заработает с 2020 года, сообщил РБК со ссылкой на Минтруд. В ведомстве решили, что необходимо расширить выборку респондентов.

«Росстат планирует дополнить выборку теми категориями, которые сейчас не представлены в исследовании. Например, женщины с детьми до шести лет», — сообщили в министерстве.

Подготовка к переходу на новую методику завершится в этом году.

Смена методики может повысить общий показатель количества бедных в стране, сказала изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

«Из всех семей с детьми эта категория (женщины с детьми до шести лет) наиболее уязвима», — подчеркнула она.

Иными словами, категория находится в группе риска бедности. Это важный показатель для государства, учитывая задачу добиться двукратного снижения уровня бедности к 2024 году, поставленную президентом.

Государство проводит политику по повышению рождаемости и поддерживает семьи до достижения ребенком полутора лет, но затем происходит резкое снижение доходов семьи, указала Малева.

«Государство стимулирует рождение детей, но социальная поддержка семей с детьми очень неравномерна по возрасту: она предоставляется семье до достижения ребенком полутора лет, но затем резко происходит снижение доходов семьи. До школы продержаться сложно», — сказала эксперт.

С семи лет для школьников из малоимущих семей действуют меры социальной поддержки, например бесплатное питание и проезд.

Тем не менее, как выяснила «Газета.Ru», бесплатная еда в школах не спасает детей даже от голодных обмороков. Ученики в ряде российских регионов голодают из-за мизерных порций и заветревшихся блюд. Такие случае выявлены и на Кузбассе, и в Ростове-на-Дону, и в Астрахани.

В Министерстве просвещения «Газете.Ru» заявили, что каждый регион обязан создать доступность питания в школах, обеспечить бесплатным питанием малоимущие семьи. «Контроль за качеством питания в образовательных организациях ведется Роспотребнадзором», — добавили в Минспровещения.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин ранее отмечал, что для выполнения задачи по сокращению бедности в России в два раза потребуется «прорыв». Около 80% семей за чертой бедности — это семьи с детьми, указывал он. Именно поэтому усилия по борьбе с бедностью должны быть сосредоточены именно на таких семьях, особенно многодетных.

По данным специалистов Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС, среди семей с одним-двумя детьми не могут оплатить непредвиденные расходы 66% семей, а где детей трое и больше, то этот показатель вырастает до 78%.

По словам Топилина, чтобы уровень бедности в стране стал нулевым, россиянам не хватает суммарно порядка 750-800 миллиардов рублей.

«Количество людей, которые находятся ниже уровня бедности, это 13,3% людей — 20 миллионов человек. Надо достичь показателей 6,5-6% за эти годы, то есть в два раза его снизить. Мы понимаем, что дефицит доходов, то есть нехватка доходов для того, чтобы все получали на уровне прожиточного минимума, порядка 750-800 миллиардов рублей», — отметил он.

Сейчас в России используется концепция абсолютной бедности —доходы населения соотносятся с прожиточным минимумом. Иными словами, бедность в стране измеряется по численности и доле населения с доходами ниже прожиточного минимума. Росстат выборочно ежеквартально исследует бюджеты домохозяйств. Обследование охватывает 48,5 тыс. домохозяйств. Проводятся интервью членов домохозяйств, которые также ведут записи обо всех текущих расходах.

По данным Росстата за январь—сентябрь 2018 года, 13,3% населения имели доходы ниже прожиточного минимума, который в третьем квартале 2018 года составил 10 451 руб. Речь идет о 19,6 млн россиян.

Согласно статистике ведомства, россияне беднеют уже пятый год подряд. Реальные располагаемые доходы граждан РФ за 2018 году снизились на 0,2%, свидетельствуют данные Росстата. В 2017 году речь шла о снижении на 1,2%, в 2016 году показатель упал на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году — на 3,2%, в 2014 году — на 0,7%. Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%.

Вместе с тем в 2018 году ускорился рост среднемесячной начисляемой заработной платы. В номинальном выражении речь идет о 43 400 рублей, что больше показателей 2017 года на 9,9%.

В Финансовом университете при правительстве прогнозируют, что реальные располагаемые доходы населения все-таки уйдут в небольшой плюс в 2019 году и будут стагнировать возле нулевой отметки и колебаться в интервале от минус 1,5% до плюс 1,5% в годовом исчислении.