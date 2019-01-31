Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.60
$
65.50
75.15
75.23
Прогноз
28.01 – 04.02
$
65.50
75.20
Индексы и котировки Brent
61.99
+0.19 Золото
1322.49
+0.14 РТС
1218.45
+0.02
Динамика валют
EUR / USD
31.01
1.1481
+0.0089
17.01
1.1391
28.01
17.01
06.01

Европа поддержит Иран в обход США 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Германия, Франция и Великобритания создали платежный механизм, позволяющий производить расчеты с Ираном в обход санкций, наложенных на эту страну США, сообщает Reuters.
Новый механизм получил название INSTEX. Его оператором выступит специальная компания со штаб-квартирой во Франции. Управлять ею будет представитель Германии, а в наблюдательный совет войдет представитель Великобритании.
Другие страны-члены Евросоюза смогут при желании присоединиться к INSTEX и совершать посредством него транзакции с иранскими поставщиками и потребителями.
Ожидается, что система сможет заработать в течение ближайших недель. Принцип ее действия не раскрывается. Сообщается, что главная ее задача — сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, известного также как иранская ядерная сделка. Весной 2018 года из него вышли США, после чего Вашингтон наложил на Тегеран санкции. В частности, Центробанку этой страны запрещено проводить операции в долларах, а на экспорт иранской нефти наложено эмбарго.
30 января президент Ирана Хасан Рухани назвал вызванный санкциями кризис сильнейшим за последние 40 лет, прошедших с момента Исламской революции в стране.
Впервые о необходимости создания специального платежного механизма для расчетов с Ираном в августе прошлого года заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, такой механизм должен быть автономным от США, Европейского валютного фонда и международной системы банковских платежей SWIFT. В то же время, власти Германии продолжат требовать от Ирана соблюдения прав человека, прекращения разведывательной деятельности в Европе и будут обращать внимание на другие аспекты иранской внешней политики.
Последние новости
В России захотели ограничить гласность правосудия Самолет с неизвестным грузом прилетел в Москву из Венесуэлы В России упразднили военные кафедры
Комментарии
Экономика , Хасан Роухани , ЕС , Центральный банк России , Reuters
Читайте также
Видео
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Долги за газ у жителей Чечни вызвали удивление
Личный счет Статьи
Деньги россиян решили отправить Венесуэле
Личный счет Экономика
Столкнулись трубами: Варшаве не уйти от «Газпрома»
Компании Экономика
Евро пробил психологическую отметку
Рынки
ЦБ нарушил закон и поставил под угрозу россиян
Личный счет
Для россиян придумали новый штраф
Личный счет Компании
Россиян возмутили газовые проверки
Личный счет Общество
Убытки России: Украина забирает «дочки» за Крым
Компании Статьи
Из украинцев выбьют долги за газ
Экономика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение