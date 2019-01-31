Россия вывезла золото для Венесуэлы

СМИ сообщили о вывозе венесуэльского золота из России

В январе российский грузовой самолёт Boeing 757 дважды вылетал в столицу Венесуэлы с золотым запасом латиноамериканского государства на борту, которое хранилось в Центробанке в Москве, сообщает «Новая газета».

Первый рейс российские пилоты совершили 18-19 января. При этом борт по пути сделал посадку в Дубае, где сотрудники Центробанка ОАЭ обменяли венесуэльское золото на наличные доллары. Затем самолёт был замечен в Марокко и только потом вылетел в Каракас.

По похожему маршруту Boeing отправился ещё раз в конце января с разницей в том, что после Марокко воздушное судно ещё приземлялось в городе Эшпаргуш в Кабо-Верде. Самолёт также прибыл в Венесуэлу до отказа, забитый наличной валютой.

«Новая газета» подчеркнула, что после того, как российский борт привёз в Каракас крупную сумму денег, президент Венесуэлы Николас Мадуро решил выделить миллиард долларов на благоустройство городов страны.

По данным Всемирного золотого совета, золотой запас Венесуэлы составляет 161,2 тонны. В России хранилось около 30 тонн драгоценного металла. Часть золота до сих пор находится в европейских банках, в том числе в Банке Англии, отказавшем президенту Венесуэлы возвратить запас.