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Назван самый подешевевший товар 

Lenta.ru + ещё 2 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Гречневая крупа за 2018 год подешевела на 29 процентов. К такому выводу пришло издание РБК, проанализировав данные Росстата.
Средняя цена одного килограмма гречки составила в 2018 году 49,9 рублей. Это ниже стоимости крупы за 2017 год более чем на четверть. Причину такого явления связывают с рекордным урожаем. Цены начали падать уже в марте прошлого года, хотя производители не были готовы снижать цены, но позже вынуждены были это сделать в связи с низким спросом.
В сентябре был обновлен трехлетний минимум цены на гречку — 47,3 рублей. Сейчас на потребительском рынке сохраняется избыток предложения.
Также за 2018 год снизилась стоимость репчатого лука (на 9,7 процентов до 25,3 рублей) и сахара (на 7,2 процента до 40,3 рублей). Произошел существенный рост цен на баранину (6,3 процентов до 363,9 рублей), морковь (15 процентов до 36,8 рублей) и пшено (26 процентов до 40,3 рублей).
В прошлый раз рекордное подорожание крупы случилось в 2010 году во время аномальной засухи. Также рост цен был зафиксирован в 2014 году в связи с низким урожаем. В Институте конъюнктуры аграрного рынка считают, что рекордно низкие цены на гречку в текущем году не сохранятся.
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Экономика , Личный счет , Росстат , РБК
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