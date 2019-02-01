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Россия не имеет отношения к продаже венесуэльского золота, заявил Песков 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия никакого отношения к продаже венесуэльского золота не имеет, но считает любые операции с ним суверенным правом Венесуэлы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мне неизвестно о каких-либо переговорах на этот счет, я не располагаю какой-либо информацией. В любом случае это суверенное решение, суверенное право. Здесь нечего комментировать, это внутреннее дело Венесуэлы", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, велись ли переговоры с Россией по поводу покупки-продажи венесуэльского золота.
Он дополнительно уточнил, что Россия не участвует в операциях с венесуэльским золотом.
"Нет. Ни Кремль, ни правительство к этому никакого отношения не имеют. Я не располагаю какой-либо информацией, чтобы кто-то здесь имел к этому отношение", — заявил пресс-секретарь президента РФ.
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