Россия не имеет отношения к продаже венесуэльского золота, заявил Песков

Россия никакого отношения к продаже венесуэльского золота не имеет, но считает любые операции с ним суверенным правом Венесуэлы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Мне неизвестно о каких-либо переговорах на этот счет, я не располагаю какой-либо информацией. В любом случае это суверенное решение, суверенное право. Здесь нечего комментировать, это внутреннее дело Венесуэлы", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, велись ли переговоры с Россией по поводу покупки-продажи венесуэльского золота.

Он дополнительно уточнил, что Россия не участвует в операциях с венесуэльским золотом.