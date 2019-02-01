Новая мегастройка России резко подорожала

Проект Северного морского пути подорожал на 147 млрд рублей

В проект развития Северного морского пути вложат 734,9 млрд рублей за пять лет, что на 147,4 млрд рублей больше, чем планировалось изначально, следует из паспорта федерального проекта, входящего в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Изначально в комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденном в октябре 2018 года, на развитие Северного морского пути было заложено 587,5 млрд рублей. Увеличение сметы в основном произошло за счет внебюджетного финансирования: из бюджета на проект выделят всего на 7,7 млрд рублей больше, чем планировалось (273,6 млрд против 265,9 млрд рублей).