Новая мегастройка России резко подорожала

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Проект Северного морского пути подорожал на 147 млрд рублей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В проект развития Северного морского пути вложат 734,9 млрд рублей за пять лет, что на 147,4 млрд рублей больше, чем планировалось изначально, следует из паспорта федерального проекта, входящего в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
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Изначально в комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденном в октябре 2018 года, на развитие Северного морского пути было заложено 587,5 млрд рублей. Увеличение сметы в основном произошло за счет внебюджетного финансирования: из бюджета на проект выделят всего на 7,7 млрд рублей больше, чем планировалось (273,6 млрд против 265,9 млрд рублей).
Как отмечает РБК, ставка в принципе делается на внебюджетное финансирование проекта СМП — средства Росатома, НОВАТЭК и других инвесторов, заинтересованных в транспортировке грузов по арктическому маршруту.
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Комментарии59
Экономика , Видео , Новатэк , Росатом , РБК
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